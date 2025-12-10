欧联│沙拿离开正选后利物浦2胜2和 老臣子云迪积克、罗拔臣无怪责他：我地内部好团结﹗

在攻击皇牌穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)公开批评球会和领队史洛特后，利物浦于周二再上征途，欧联作客全面回勇的国际米兰，意外地踢出具说服力和统治性的一仗，令主队全场仅得2次中目标攻门下，最终赢1:0。该队两位老臣子华基尔云迪积克(Virgil van Dijk)和安德鲁罗拔臣(Andrew Robertson)矢言球队仍然非常团结，没有因为沙拿的震撼弹而分化。

苏保斯拉尔一箭定江山

面对过去3场各赛事全胜并狂轰11球的国际米兰，利物浦踢出极具说服力的一仗，甫开赛即反客为主，中场居迪斯钟斯、赖恩格云贝治和射手艾基迪基的射门都差点攻破主队门将恩尼森马的十指关，并限制国米整场只有2次中目标攻门。他们最终于88分钟藉主队中坚巴斯东尼拉跌后备上阵的域斯获得12码，由苏保斯拉尔主射中鹄，1球气走国米，终止英超2连和的走势。

沙拿被贬后 利物浦2胜2和

自沙拿于去月尾被贬为后备开始，红军近4场所有比赛收录2胜2和不败，前者期间只在英超主场1:1和新特兰时替补出场，其余3场都没有上阵，成绩显示红军没有该名33岁埃及翼锋都没有问题。不过左闸罗拔臣仍然都沙拿留队，并表示没有怪责他：「我们谈论的是球会历史上最伟大的球员之一。我和他是同一转会窗加盟，我喜欢和他一直出场，也希望继续和他并肩作战，当然这不是我的决定，而是其他人来决定。」他续指球队至今仍然十分团结：「这是一场意义重大的胜利，因为对手状态正佳，而且作客好难呀。我们展现出斗志，全力以赴，更重要是球会内部，大家都团体一致，发生了的事，已经发生了。」

罗拔臣、云迪积克无怪责沙拿

至于与沙拿在利物浦已共事了7年的云迪积克，亦指会帮手摆平事件：「我认识他很久了，我们是好朋友，一起经历过风风雨雨。这是球会需要处理的处，包括我，我会和他沟通，在私下进行。最主要是大家都重新振作，不要受外界的声迫干扰。」

利物浦球员仍非常团结。法新社

云迪积克表示会帮手摆平沙拿事件。法新社

