欧联｜车路士1：2反负阿特兰大 各项赛事近4场不胜

车路士今晨于欧联作客阿特兰大，半场领先一球下，最终以1：2反负。「蓝战士」在欧联榜跌出前八名，暂列第11位，各项赛事则4场不胜。

车路士首次中目标埋门即入波

车路士于26分钟第一次攻门中目标，便打开纪录。这个入球来自一次左路角球，列斯占士开短予柏度尼图，再由安素费南迪斯直线交给占士落底线传中，门前的祖奥柏度（Joao Pedro）楔前铲射入网。旁证第一时间举旗示意越位，但经VAR翻看后判入球有效。车路士半场领先1：0。

车路士作客以1：2反负阿特兰大。路透社

施卡马卡助阿特兰大扳平。路透社

车路士各项赛事近4场不胜。路透社

车路士凭祖奥柏度先开纪录。路透社

阿特兰大于52分钟将皮球送入网，但卢卡文的入球因越位在先，被判「诈糊」。但车路士始终要失守。55分钟，阿特兰大的施卡马卡（Gianluca Scamacca）接应右路传中顶入，为主队扳平1：1。阿特兰大更于83分钟反超前，基迪拿尼（Charles De Ketelaere）由禁区外一路引球推进，车路士守将只是一路后退没有上前拦截，最终基迪拿尼引球入禁区内起脚破网。

最终车路士以1：2反负阿特兰大，各项赛事近4场不胜，赛后以3胜1和2负得10分暂列第11位，阿特兰大则以4胜1和1负得13分暂时升上第3位。