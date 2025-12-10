欧联｜拉舒福特入替5分钟后献助攻 巴塞隆拿2：1反胜法兰克福

巴塞隆拿今晨于欧联主场迎战法兰克福，半场落后一球下换入拉舒福特（Marcus Rashford）。这名英格兰国脚上阵只消5分钟即献助攻，最终巴塞以2：1反胜法兰克福。

半场落后一球

巴塞隆拿于21分钟失守，法兰克福的入球来自一次反击，尼敦布朗（Nathaniel Brown）在后场截得皮球后，连扭两名巴塞球员，并交出美妙直线，接应的简纽夫（Ansgar Knauff）推入禁区内起左脚，射破祖安加西亚（Joan Garcia）十指关。巴塞半场以0：1落后。

拉舒福特后备上阵5分钟便贡献助攻。路透社

祖利斯古迪梅开二度。路透社

巴塞隆拿以2：1反胜法兰克福。路透社

法兰克福于21分钟先开纪录。路透社

巴塞3分钟内入两球

后备的拉舒福特于半场获派上阵，落场5分钟后即建功。50分钟，拉舒福特在左路以右脚传中，祖利斯古迪（Jules Koundé）接应头槌攻门破网。3分钟后巴塞反超前，一次左路短角球，最后由拉明耶马（Lamine Yamal）传中，再次是古迪头槌破门，个人梅开二度。巴塞最终以2：1击败法兰克福，赛后录得3胜1和2负得10分，法兰克福则录得1胜1和4负得4分。