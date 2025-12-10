欧联｜沙拿缺阵 苏保斯拉尔做刽子手中鹄 利物浦1：0国际米兰

利物浦在穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）逼宫带来的震荡下，今晨欧联作客国际米兰，于88分钟获得12码，在没有头号「刽子手」沙拿下，由苏保斯拉尔操刀中鹄。利物浦最终以1：0小胜国际米兰。

赛前，被剔出名单的沙拿上载独留利物浦健身室训练的照片。（Instagram@mosalah）

红军32分钟食诈糊

利物浦于32分钟将皮球送入网窝，一次右路角球攻势，云迪积克（Virgil van Dijk）和伊基迪克（Hugo Ekitike）一同起跳迎顶，皮球弹中伊基迪克手部再弹向门前，伊巴希马干拿迪（Ibrahima Konaté）加一头顶入网。但经VAR约3分钟翻看，球证最终走到场边睇片后，判利物浦因犯手球「食诈糊」。国际米兰完上半场前有一次黄金机会，拿达路马天尼斯（Lautaro Martínez）巧妙走位，楔前接应左路传中并头槌攻门，但被利物浦门将艾利臣比加（Alisson Becker）扑出。两军半场互无纪录。

利物浦上半场32分钟食诈糊。路透社

苏保斯拉尔操刀极刑中鹄。路透社

国际米兰球员不满球证判罚12码。路透社

史洛特备受压力。路透社

下半场战情胶著，利物浦较大入球机会来自后备上阵的干拿巴特利（Conor Bradley），但他于80分钟的窄角度射门被国际米兰门将恩尼森马（Yann Sommer）挡走。利物浦最终在88分钟打破僵局，国际米兰的巴斯东尼（Alessandro Bastoni）在禁区内与阿历斯麦亚里士打（Alexis Mac Allister）打争顶，占有优势并顶到皮球下拉衫，拉跌麦亚里士打。经VAR翻看后，利物浦获判12码。「红军」在没有沙拿下，由苏保斯拉尔负责操刀，门将捉到路照入。利物浦最终以1：0小胜国际米兰，两军赛后同样录得4胜2负得12分。