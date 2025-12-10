Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美职｜美斯再创历史 成首名蝉联年度MVP球员

足球世界
更新时间：05:16 2025-12-10 HKT
发布时间：05:16 2025-12-10 HKT

美斯日前带领国际迈亚密赢得队史首个美职总冠军，今日再收到另一好消息。这名阿根廷球王当选今季美职年度最有价值球员，成为首个连续两年获这奖项的球员。

常规赛贡献29入球19助攻

美斯今季在常规赛上阵28场，贡献29个入球及19次助攻，平均每90分钟创造1.78个入球，能超越这个纪录的，只有2024球季的他自己（2.18球）。他带领国际迈亚密以东岸及总成绩第3名杀入季后赛，他在季后赛亦贡献了6个入球和7次助攻，包括上周六总决赛以3：1击败温哥华白帽一役，他贡献两次助攻，并成为该仗最有价值球员。

美斯连续两季夺得美职年度最有价值球员，是联盟首人蝉联这个奖项。美联社
美斯连续两季夺得美职年度最有价值球员，是联盟首人蝉联这个奖项。美联社
美斯日前带领国际迈亚密赢得队史首个美职总冠军。美联社
美斯日前带领国际迈亚密赢得队史首个美职总冠军。美联社
美斯日前在美职总决赛贡献两次助攻。美联社
美斯日前在美职总决赛贡献两次助攻。美联社
美斯今季在常规赛贡献29入球19助攻。美联社
美斯今季在常规赛贡献29入球19助攻。美联社

总得票率达70.43%

美斯继去季后，再次获选为美职年度最有价值球员，是美职首人蝉选这个奖项。他在投票中以大比数获胜，在传媒投票获得83.05%，球员投票获得55.17%，球会投票获得73.08%，总得票率获得70.43%；次席是圣地亚哥FC的安达斯戴耶（Anders Dreyer），他的总得票率为11.15%，而第3名是FC洛杉矶的丹尼斯布安加（Denis Bouanga），得票率为7.27%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
12小时前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
15小时前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
12小时前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
11小时前
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
2025-12-08 16:19 HKT
有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入
即时中国
9小时前
49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
影视圈
8小时前
连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀
连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀
饮食
12小时前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
2025-12-08 10:00 HKT
「前星梦一哥」变名医？杭州医院妙手回春宣传单疯传 网民热讨：何事落到这收场
影视圈
7小时前