美职｜美斯再创历史 成首名蝉联年度MVP球员

美斯日前带领国际迈亚密赢得队史首个美职总冠军，今日再收到另一好消息。这名阿根廷球王当选今季美职年度最有价值球员，成为首个连续两年获这奖项的球员。

常规赛贡献29入球19助攻

美斯今季在常规赛上阵28场，贡献29个入球及19次助攻，平均每90分钟创造1.78个入球，能超越这个纪录的，只有2024球季的他自己（2.18球）。他带领国际迈亚密以东岸及总成绩第3名杀入季后赛，他在季后赛亦贡献了6个入球和7次助攻，包括上周六总决赛以3：1击败温哥华白帽一役，他贡献两次助攻，并成为该仗最有价值球员。

美斯连续两季夺得美职年度最有价值球员，是联盟首人蝉联这个奖项。美联社

美斯日前带领国际迈亚密赢得队史首个美职总冠军。美联社

美斯日前在美职总决赛贡献两次助攻。美联社

美斯今季在常规赛贡献29入球19助攻。美联社

总得票率达70.43%

美斯继去季后，再次获选为美职年度最有价值球员，是美职首人蝉选这个奖项。他在投票中以大比数获胜，在传媒投票获得83.05%，球员投票获得55.17%，球会投票获得73.08%，总得票率获得70.43%；次席是圣地亚哥FC的安达斯戴耶（Anders Dreyer），他的总得票率为11.15%，而第3名是FC洛杉矶的丹尼斯布安加（Denis Bouanga），得票率为7.27%。