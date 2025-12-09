英超│沙拿希望继续留在欧洲顶级联赛 经理人联系多支意甲球队

穆罕默德沙拿公开卷炮轰利物浦和不点名批评领队史洛特，继而被后者剔出欧联作客国际米兰的大军名单后，外界已传出红军有意在1月转会市场重开后将他卖走，最有机会是登陆沙特阿拉伯球坛。然而《ESPN》透露，沙拿本人希望留在欧洲顶级联赛，其经理人已接触多支意甲球队。

经理人联系多支意甲球队

《ESPN》报导，沙特阿拉伯多家球会如伊蒂哈德和希拉尔，一直对沙拿虎视眈眈，当后者公开炮轰球会后，多家沙特豪门都密切留意事态发展，有意抢人，而沙特球会亦有能力负担其天价薪金。然而知情人士透露，沙拿并不愿意提早离开欧洲球坛，此子和其团队都希望继续留在欧洲顶级联赛，但由于他已年届33岁，所以最有机会是转战意甲，据报其经理人已联系多家意甲球队，希望找到落脚地。

知情人士：红军不会留用沙拿

同时消息人士指出，沙拿和领队史洛特已正式决裂，在球队成绩持续低迷下，红军高层不排除会辞退史帅，但他们不希望留用一位可能会绑架未来主帅的球员，球会亦不满其言论，所以预计会踢走这名埃及翼锋。