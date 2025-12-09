欧联｜传皇主场对曼城属沙比「乌纱战」 高普被视为皇马新帅热门

皇家马德里周日西甲爆大冷不敌切尔达后，据西班牙媒体报导皇马主席佩雷斯（Florentino Perez）在赛后召开深宵危机会议，主帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）的帅位已岌岌可危，周中欧联硬撼曼城的生死战，将直接决定其去留；更有传利物浦前功勋领队高普（Jurgen Klopp）正被视为头号接替人选。

佩雷斯深宵开危急会议

皇马的危机在周日晚作客切尔达时全面爆发。球队不仅以0:2落败，比赛末段更有两名球员被逐，只能以九人完场，赛后更爆出球员通道发生争执。这场灾难性的败仗，只是皇马近期困境的缩影。西班牙《马卡报》披露，球队更衣室已出现严重裂痕，沙比阿朗素与阵中一众巨星，包括比宁咸、麦巴比（Kylian Mbappe）及云尼斯奥斯（Vinicius Jr.）等人的关系据报已变得紧张。

据报主席佩雷斯在周日赛后立即召集高层举行危机会议，会议一直持续到凌晨，会议讨论了多个议题，包括球队近期令人震惊的低迷状态、米列达奥（Militao）等关键球员的伤病潮，以及被认为水平低下的球证判罚问题。

欧联成沙比保乌纱之战

报导指危机会议的最终结论是，仅执教了一季的沙比阿朗素，只剩下几天时间来拯救自己的帅位。本周中主场对阵曼城的欧联八强首回合赛事，将成为他保住乌纱之战，赛果将直接决定他会否被解雇。

一个月前，皇马还在西甲联赛榜以5分优势领先，如今近五场联赛仅得一胜，已被宿敌巴塞隆拿反超四分。在内忧外患之下，若然在欧联再有任何差池，沙比的帅位恐怕冻过水。而一旦他被辞退，赋闲在家的德国名帅高普，已被视为最有可能入主班拿贝的人选。