英格兰国家队｜艾云东尼施展「铁头功」 涉嫌酒吧伤人锁上手铐被捕

足球世界
更新时间：16:34 2025-12-09 HKT
发布时间：16:34 2025-12-09 HKT

效力沙特球会吉达艾阿里的英格兰国脚前锋艾云东尼（Ivan Toney），上周六凌晨在伦敦一家高级酒吧因涉及一宗伤人案被捕。据报他因拒绝球迷合照而与对方发生冲突，并施以「铁头功」撼爆对方鼻子，结果被警方锁上手铐带走。

「铁头功」撼爆鼻

事件发生在伦敦苏豪区一家名为「100 Wardour St」的酒吧，据英国《太阳报》引述一名目击者称，当时东尼正走过一群年轻男子的桌子，其中一人认出了他，并说：「是艾云东尼！」，然后试图用手揽著他的颈想跟他合照。而艾云东尼回应说：「放开我，放开我。」最后艾云东尼用头撞了其中一名男子，后者鼻梁当场流血。

目击者：或自卫免被抢劫

然而，该名目击者认为，艾云东尼当时可能感觉自己受到了威胁，才作出自卫行为。目击者补充说：「他戴著珠宝，还有一只非常漂亮的手表。他可能以为那班人想攻击他，抢走他的颈链或手表。」

警员到场拘捕 锁上手铐带走

冲突发生后约半小时，警方接报到场。目击者透露：「我们留意到大约五名穿制服的警员走下楼梯。然后他们走向艾云东尼的桌子，问了他的名字。他报上名后，警察就说：『你因袭击罪被捕了』，然后就把他的双手反锁在背后，戴上手铐，将他带走。」”

