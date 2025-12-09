Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│美臣蒙特今季入3球 平个人近4季新高 豪言俾曼联迷睇到最好的自己

曼联在周一英超作客4:1大胜狼队，锋将美臣蒙特(Mason Mount)攻入第3球，本人今季联赛已累积3个入球，追平近4季新高。这名26岁英格兰锋将越踢越好，踢出加盟红魔以来最好的表现，他矢言会让魔迷睇到最好的自己。

今季英超入3球平近4季新高

美臣蒙特于2023年夏天加盟曼联以来，一直受伤患困扰，断断续续上阵，阵上表现自然未如理想。然而此子今季终摆脱伤胁，15轮英超仅因伤缺阵1场，总数出场12次，连同今仗对狼队的入球，至今已收录3球，比过去两季英超的总和还要多1球，他对上2届各入1球。而3个联赛入球，已追平个人近4季最佳成绩，他在2022至23球季效力车路士时，全季入3球。

有信心继续交出好表现

随表现越来越好，这名26岁英格兰中场矢言要让魔迷睇到最好的自己：「每次踏上球场，我都希望自己能够发挥出最好的水平，展现良好的竞技状态。我曾遇过挫折，也有过困难时期，不过我现在已感觉到自己已做好准备，向前迈进，交出最好表现。」

同B费好合拍

而此子今季3个英超入球中，有2球来自队长般奴费南迪斯的助攻，他透露两人的合作：「当我看到B费拿球，而他在足够时间和空间去转身处理皮球时，这对我来说就是一个讯号，我知道要尝试跑到对手的身后，找准时机起步。大家都了解他的实力，他员要一拿到皮球，就会想尽办法去创造机会。」

美臣蒙特上周末对水晶宫时亦攻入一球。路透社
美臣蒙特上周末对水晶宫时亦攻入一球。路透社
美臣蒙特今季3个英超入球，有2球来自B费的助攻。路透社
美臣蒙特今季3个英超入球，有2球来自B费的助攻。路透社
美臣蒙特今季越踢越好。路透社
美臣蒙特今季越踢越好。路透社

