欧联│传利物浦体育总监做决定踢沙拿出大军 史洛特获高层撑腰

利物浦攻击核心穆罕默德沙拿((Mohamed Salah))炮轰球会和不点名批评领队史洛特(Arne Slot)后，后者周一还击将此子踢出今晚欧联作客国际米兰的大军。消息人士透露，此决定是由红军体育总监李察晓士(Richard Hughes)做出，事前已经与史洛特沟通，这个消息源更透露史帅得到球会高层撑腰。

体育总监决定踢沙拿出大军

英国多间媒体周一报导，沙拿并未列入欧联作客国际米兰的大军名单，没有随队前往意大利，此决定由利物浦方面做出，沙拿本人在事前并不知情。而该决定主要由体育总监李察晓士敲定，他在事前曾与领队史洛特沟通，交换意见后正式行动。

传体育总监李察晓士决定沙拿不用随队。路透社

有传利物浦高层全力支持史洛特。路透社

红军高层全力支持史洛特

同时该消息源表示，红军高层在今次沙拿的事件上，全力支持领队史洛特，并同意后者之后所做的任何决定。