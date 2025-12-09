欧联│艾利臣称利物浦气氛无变 大家成年人明白情况 会揾沙拿倾计

利物浦今晚(9日)欧联作客国际米兰，领队史洛特(Arne Slot)将日前公开省炮轰球队的锋将穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)踢出大军，未有随队出征意大利。本身与沙拿私交甚笃的红军门将艾利臣比加，直言球队队内气氛无变，球员们都是成年人明白情况，亦觉得沙拿的说法没有不尊重人，但他亦表示后者说出这样的话，就预视到无法上阵，这是他需要承担的后果。

利物浦队内无氛无变

沙拿在刚周日英超赛和列斯联后，因不满连续3轮联赛被贬后备，以及在这3仗中有2场全足90分钟板凳，主动向传媒投放震撼弹，用了7分钟炮轰球会不守承诺和不尊重，又指有人想赶走自己，矛头直指领队史洛特。红军周一出发往意大利备战对国米一仗，史帅将沙拿踢出大军名单，门将艾利臣比加被问到队内气氛时，他指没有分别：「采访结束后，我以为情况很奇怪，但并没有。」

艾利臣比加表示利物浦队内气氛无变。路透社

艾利臣比加表示利物浦队内气氛无变。路透社

对于沙拿炮轰球会，艾利臣指大家都是成年人，明白情况。路透社

对于沙拿炮轰球会，艾利臣指大家都是成年人，明白情况。路透社

艾利臣：大家都系成年人﹗

这名巴西门将续指大家都是成年人，明白情况：「大家都是成年人，我们知道这是他的个人情况，也尊重这一点。我不认为他的目的是不尊重任何人，他有言论自由，可谈论对自己处境的感受。」艾利臣与沙拿在红军合作了7年，之前于罗马又共事过一季，两人关系甚佳，他指会与沙拿倾谈：「我还没有像我希望那样，与沙拿谈这一件事。我和他关系很好，不仅仅是队友，还是好朋友，有深厚的感情，我会私下和他倾。」

沙拿要承担责任

然而艾利臣理性看待事件，指沙拿这样说就要承担后果：「他无法出战是他自己行为的后果，他很清楚这一点。」同时他指自己100%支持史洛特。