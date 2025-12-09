欧联｜史洛特强硬反击：「我不是弱者！」 沙拿利物浦前途亮红灯

利物浦埃及前锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）上周六向球会和领队史洛特（Arne Slot）发出严厉批评后，史洛特周一在欧联赛前记者会上首度开腔回应事件，直言「我不是弱者」，并将沙拿剔出作客国际米兰的大军名单。史洛特更扬言唔知沙拿会否再为利物浦披甲，沙拿的红军生涯正式亮起红灯。

史洛特：冷挣不代表软弱

史洛特于记者会上，就沙拿早前的言论罕有地作出强硬回应：「我通常很冷静和有礼，但这不代表我软弱。当一个球员说出那样的话，我们作为球会必须作出反应。而你可以看到，他并不在这里（米兰）。」

当被记者追问沙拿会否再为球会上阵时，史洛特直言：「我毫无头绪。在目前这个时间点，我无法回答这个问题。」沙拿红军的前途可谓正式亮起红灯。

高层出手非正式惩罚

据悉，将沙拿剔出名单并非史洛特的个人决定，而是来自球会高层的指令，但此举并非一次「正式惩罚」。这位33岁的射手周一早上如常参与了球队训练，但随后不久便被告知，他将不会随队飞往意大利。

对于如何避免这次风波，史洛特无奈地表示：「答案可能是我每次都派他上阵，但那或许不是他说出那番话的原因，可能有其他因素。」他补充说：「他完全有权利感受他所感受的，也有权利向传媒分享，但接下来就轮到我们作出反应。」

沙拿突然爆发令史师大感意外

尽管球队近15场仅4胜，令史洛特帅位备受压力，但他坚称自己的权威未被削弱。史帅更透露上周六前未有感受到双方关系有任何问题：「直到周六晚之前，我完全没有那种感觉。当我不派球员上阵时，他们通常不会喜欢领队，但沙拿对队友和职员都非常尊重，所以当我听到那些评论时，我感到非常惊讶。」

利物浦将在周六英超主场迎战白礼顿，沙拿能否上阵仍是未知之数，之后他将会合埃及国家队出战非洲国家杯，故沙拿有机会已经完成于红军最后之战。