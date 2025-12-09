Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜狼队主帅艾华士指球队陷信心危机 完全理解球迷愤怒

足球世界
更新时间：11:31 2025-12-09 HKT
发布时间：11:31 2025-12-09 HKT

狼队主场1:4惨败给曼联后，以2分继续在英超榜尾沉沦，主场球迷更将怒火发泄至球员身上，前锋佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen）被换离场时更获「鼓掌欢送」，场面尴尬。赛后，领队艾华士（Rob Edwards）坦承，这是一个「极其困难的晚上」，但他表示完全理解球迷的愤怒，并剖析了球队目前缺乏信心的困境。

完全理解球迷的沮丧

面对球迷将矛头直指球员的场面，艾华士赛后直言不讳，球队已长达六个月未尝一胜，球迷的愤怒是可以理解：「我完全理解那种沮丧。我不会坐视不理或美化任何事情，所以我明白那一方面。我当然希望他们能支持球员，但我理解他们的沮丧，因为我们正身处的困境。」

承认球员缺乏信心

对于球队在场上的表现，艾华士为麾下弟子辩护，强调球员已拼尽全力，但承认球队目前最大的问题在于心理层面，他解释：「我可以保证，球员们正在努力尝试。但很明显，他们缺乏信心和信念。当情况变成这样，他们就无法发挥出最佳水平，这就变得困难了。」
艾华士之言承认球队已陷入战绩差，然后失信心，再导致表现更差的恶性循环。如何在球迷的怒火与球员的脆弱心理之间取得平衡，将是艾华士面临的最大考验。

