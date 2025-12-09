Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾摩廉半场训话闹醒球员 赞美臣蒙特任何时候都是好榜样

更新时间：10:57 2025-12-09 HKT
发布时间：10:57 2025-12-09 HKT

曼联作客以4:1大胜内乱频生的狼队，重返胜轨，领队鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）赛后坦承，红魔在上半场取得领先后一度松懈，给予对手机会，幸好经半场艾帅的训话后球员及时觉醒。艾摩廉又点名大赞攻入一球的美臣蒙特（Mason Mount），称赞他是用行动树立榜样的领袖。

承认入球后松懈

艾摩廉承认球队于入球后表现松散，导致上半场补时失波：「我认为，在我们取得入球后，我们在控球上再次变得有点松懈，这给了对手一点希望。不过，我们在上半场也创造了很多机会，本应以不同的方式结束半场。在中场休息时，他们明白了我们拥有一切去赢得比赛、去赢得三分的条件。而他们也做到了。」艾摩廉指球队下半场展示出的节奏和质素，加上充分理解到狼队才致大胜：「无论作为一支球队，还是一家球会，都正处于非常困难的时刻，我们好好地利用了这一点，成为最终大胜的关键。」

艾帅点名赞赏美臣蒙特

今仗表现出色并获选为全场最佳球员的美臣蒙特，赛后获得领队艾摩廉的高度评价：「他能守也能攻，他触球时的质素真的很好，所以这对我来说一点也不惊讶。」
艾摩廉又将美臣蒙特的领导风格与队中悍将利辛度马天尼斯（Lisandro Martínez）作比较：「他是一位不同类型的领袖，与马天尼斯那种不一样。美臣蒙特是一个以身作则的人，无论情况如何，他总是一样，不管是训练、交谈，还是在训练基地与周围的人相处。这并不容易，所以他是一位非常、非常出色的球员。」

