英超｜般奴费南迪斯梅开二度 曼联4:1胜狼队进占英超第6位

周一英超狼队对曼联，作客的红魔凭借队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）「梅开二度」大胜4:1，成功重返胜轨。曼联全取3分之后，英超15轮累积25分回升到联赛榜第6位；反观，狼队输波后15战只得2分继续排榜尾。

般奴费南迪斯梅开二度

曼联甫开赛即反客为主，25分钟般奴费南迪斯接应前锋马菲奥斯根夏横传，禁区右边起脚入网为红魔先开纪录。狼队在上半场补时阶段凭比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）接应左路底线传中，飞身射入网扳平，这亦是他们自10月26日以来的首个英超入球。

曼联进占英超第6位

换边后仅六分钟，曼联发动快速反击，由前锋麦比奥莫（Bryan Mbeumo）接应后卫达洛治（Diogo Dalot）的传送射入空门，再次领先。62分钟，曼联队长般奴一记直线妙传穿越狼队防线，助攻美臣蒙特（Mason Mount）扫入，将比分扩大至3:1。曼联的阿密特迪亚路（Amad Diallo）82分钟射门省中对方守将耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）手部，球证在观看VAR后直指十二码，般奴操刀中鹄个人梅开二度的同时，为曼联锁定4:1胜局。曼联全取3分后，以25分升上联赛榜第6位。