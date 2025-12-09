Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜般奴费南迪斯梅开二度 曼联4:1胜狼队进占英超第6位

足球世界
更新时间：10:10 2025-12-09 HKT
发布时间：10:10 2025-12-09 HKT

周一英超狼队对曼联，作客的红魔凭借队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）「梅开二度」大胜4:1，成功重返胜轨。曼联全取3分之后，英超15轮累积25分回升到联赛榜第6位；反观，狼队输波后15战只得2分继续排榜尾。

般奴费南迪斯梅开二度

曼联甫开赛即反客为主，25分钟般奴费南迪斯接应前锋马菲奥斯根夏横传，禁区右边起脚入网为红魔先开纪录。狼队在上半场补时阶段凭比拿加迪（Jean-Ricner Bellegarde）接应左路底线传中，飞身射入网扳平，这亦是他们自10月26日以来的首个英超入球。

曼联进占英超第6位

换边后仅六分钟，曼联发动快速反击，由前锋麦比奥莫（Bryan Mbeumo）接应后卫达洛治（Diogo Dalot）的传送射入空门，再次领先。62分钟，曼联队长般奴一记直线妙传穿越狼队防线，助攻美臣蒙特（Mason Mount）扫入，将比分扩大至3:1。曼联的阿密特迪亚路（Amad Diallo）82分钟射门省中对方守将耶辛莫斯基拉（Yerson Mosquera）手部，球证在观看VAR后直指十二码，般奴操刀中鹄个人梅开二度的同时，为曼联锁定4:1胜局。曼联全取3分后，以25分升上联赛榜第6位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
21小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
20小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
5小时前
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
11小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
14小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
18小时前
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
童党涉禁锢女网友 3男童否认非礼等罪开审 18岁女子认掌掴兼勒索事主还押候惩
社会
17小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
15小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
2小时前