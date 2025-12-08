Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦名宿科拿IG透露患基底细胞癌 并已开刀切除肿瘤

足球世界
更新时间：18:09 2025-12-08 HKT
发布时间：18:09 2025-12-08 HKT

利物浦传奇射手科拿（Robbie Fowler），周一在社交媒体上惊爆自己早前接受了面部手术，以割除皮肤癌，消息震惊球坛。他特意分享了手术前后的照片，并借此经历呼吁大众，若发现身体有任何不寻常的斑点，应及早求医检查。

现年50岁的科拿在Instagram上载了几张照片，其中一张清晰可见其左边眉毛上方有一处明显的肿块。他透露，经医生诊断后，证实为基底细胞癌（basal cell carcinoma）。在手术后的照片中，该肿块已被割除，伤口亦已缝合。

感恩及早发现 手术后无大碍

科拿向球迷更新其状况时写道：「手术前与手术后…最近有不少人都说著同样的话，任何看起来不寻常的瑕疵或斑点，都应该去检查一下。」他乐观地表示：「是基底细胞癌，幸好发现得早，所以一切看起来都很好。」

球坛送上祝福

科拿的帖文发布后，迅速获得超过1.2万个赞好，一众球圈中人及球迷纷纷留言送上祝福。当中包括前利物浦队友奥利里奥（Fabio Aurelio）、路易斯加西亚（Luis Garcia）及马克干沙利斯（Mark Gonzalez），以及英国网球明星施古普斯基（Neal Skupski）等。前红军门将教练艾达贝治（John Achterberg）亦留言道：「兄弟，一切安好就好。」

