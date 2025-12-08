Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜朗尼怒插沙拿正在摧毁自己传奇！ 吁史洛特严惩沙拿以儆效尤

足球世界
更新时间：15:23 2025-12-08 HKT
发布时间：15:23 2025-12-08 HKT

利物浦埃及前锋穆罕默德沙拿向球会逼宫之事持续升温，红军宿敌曼联的名宿朗尼（Wayne Rooney）亦加入战团，更毫不留情地炮轰沙拿的行为摧毁自己的传奇地位，并敦促红军领队史洛特（Arne Slot）必须严惩沙拿以儆效尤。

领队必须拿出权威

沙拿上周六公开炮轰球会，声称自己被「推落巴士」，并公开与领队史洛特关系缺裂。曼联名宿朗尼在其最新的播客节目中发表强硬看法，呼吁史洛特必须采取果断行动，严惩沙拿以儆效尤：「史洛特必须展示他的权威，把他（沙拿）拉到一边告诉他『不用随队出征，你所说的话是不可接受的。』如果我是领队，他绝无可能再入选球队。」

建议沙拿提早赴非国杯冷静

朗尼认为，面对这种情况，史洛特不应让沙拿入选周二作客国际米兰的欧联大军，甚至连下周末主场对白礼顿的联赛也应将其排除在外。他更语出惊人地建议：「让他(沙拿)自己去踢非洲国家杯吧，好让所有事情都冷静下来。」
对于沙拿与球会的僵局，朗尼认为只有两个解决方法：「沙拿需要与史洛特消除分歧，否则就应该离开利物浦。这个问题应该尽快解缺。」
 

