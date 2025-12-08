Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜皇马欧联撼曼城前输波兼添伤兵 教练沙比阿朗素压力倍增

足球世界
更新时间：12:41 2025-12-08 HKT
发布时间：12:41 2025-12-08 HKT

皇家马德里在周三欧联硬撼曼城前吃闷棍，西甲主场爆冷以0:2不敌护级份子切尔达，近5场联赛仅得1胜，在西甲积分榜落后榜首的巴塞隆拿4分，主帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）的压力进一步加剧。

沙比不满球队表现发火

对于球队的表现，主帅沙比阿朗素赛后难掩怒火：「我们所有人都很愤怒，这显然不是我们想要的比赛，也不是我们想要的结果。我们必须尽快翻过这一页，这只是失掉了三分。接下来我们有对阵曼城的欧联大战，正好让我们作出反应，将这种苦涩的味道从口中抹去。」据悉，沙比在本周早些时候已就球队状态下滑问题，与主席佩雷斯（Florentino Perez）进行了会谈，今仗他在场边亦因情绪激动而被罚黄牌，足证其压力之大。

米列达奥伤出雪上加霜

皇马今仗输波之余后防又添伤兵，今仗正选上阵的中坚米列达奥（Éder Militao）在23分钟因腿筋受伤退下火线，令球队本已不稳的防线更添隐忧。

