英超｜利物浦高层研究是否处罚沙拿 或禁沙拿于欧联作客国际米兰

利物浦埃及前锋穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）周六赛后公开炮轰球会，直指自己被「推落巴士」，并与新帅史洛特（Arne Slot）「零关系」，暗示有人想逼走自己。利物浦高层将于周一早上决定是否就沙拿的言论向其处罚，并决定是否将沙拿剔出周二作客国际米兰的欧联大军名单。

沙拿指与史洛特无关系

在上周末对阵列斯联的赛后，沙拿罕有地向传媒「开火」，将矛头直指球会及领队。沙拿说：「我同佢（史洛特）冇任何关系。我觉得球会有啲人想我走。我应该得到更好嘅对待。」这名埃及前锋更暗示下周末对白礼顿的联赛，可能是他最后一次为红军披甲。

高层研处分 或缘尽红军

沙拿的言论令利物浦高层，包括总监晓士（Richard Hughes）及芬威体育集团高层爱德华斯（Michael Edwards）十分头痛，并正研究是否需要对沙拿作出处分。首当其冲的，就是周二作客圣西路球场硬撼意甲「一哥」国际米兰的欧联生死战。红军将在周一下午便会飞往米兰，高层必须在此前决定是否让沙拿随队。若最终决定「惩罚」他，沙拿不但会错过这场欧联大战，甚至连下周对白礼顿的英超亦可能亦无份上阵。

连续三场失正选 成导火线

这位33岁的埃及射手，在过去三场比赛均未获正选，其中两场更坐足90分钟，相信是这次「大爆发」的直接导火线。《每日邮报》上周曾报导，高层仍相信新帅史洛特能扭转球队近15场仅4胜的颓势，但如今「将帅不和」浮面，无疑令球队雪上加霜。

沙拿获埃及教练力撑

沙拿公开炮轰利物浦和领队史洛特的言论公开后，埃及教练哈辛在社交媒体公开撑爱将，在个人 Instagram 上分享了一张和这位埃及前锋的合照，并配文：「永远是决心和力量的象征。」