英超｜史高斯撑明奈出走 「这孩子正被毁掉」

足球世界
更新时间：07:47 2025-12-08 HKT
发布时间：07:47 2025-12-08 HKT

曼联中场明奈（Kobbie Mainoo）今季未尝在英超正选，周中斗1：1和韦斯咸一役全场坐冷板。名宿史高斯力撑被打入冷宫的明奈出走，并回应领队鲁宾艾摩廉的言论：「胡说八道，这孩子正被毁掉。」

明奈对白礼顿一役后备上阵20分钟。法新社
明奈对白礼顿一役后备上阵20分钟。法新社
明奈不获艾摩廉重用。法新社
明奈不获艾摩廉重用。法新社
明奈对爱华顿后备上阵32分钟。法新社
明奈对爱华顿后备上阵32分钟。法新社

艾摩廉早前回应记者提问，为何不起用明奈时表示：「你们都爱明奈，他为英格兰踢正选。但这不代表我要在觉得不应该时，将明奈放正选。我视他如正选，就如其他球员一队。我只是需要作出决定，而决定的最终不是明奈。谈到将来，我不知道。我重申，这正如我考虑卡斯米路时一样，他有不获派上阵之时，亦有出场之时，我只是希望赢得比赛，并不在意谁上阵。」

「离队可能是最好的选择」

史高斯回应艾摩廉的言论时表示：「胡说八道。这孩子正被毁掉，在一支连控制球赛都做不到的球队中，无法得到上阵机会。」他更力撑明奈出走：「我讨厌看到青训球员离队，但对他来说，这可能是最好的选择。够了。」明奈今季未在英超正选上阵，14场联赛合共仅上阵171分钟。这名英格兰中场今季唯一一次正选，是联赛杯次圈不敌甘士比，他踢足全场并贡献1次助攻，但球队最终互射12码告负出局。

