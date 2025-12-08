Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜九人皇家马德里0：2切尔达 落后巴塞隆拿4分

足球世界
更新时间：07:19 2025-12-08 HKT
发布时间：07:19 2025-12-08 HKT

皇家马德里今晨主场迎战切尔达，最终九人应战下，以0：2不敌切尔达。皇马赛后暂时续排次席，但与榜首巴塞隆拿的差距拉开至4分。

法兰加西亚1分钟内领两黄被逐

切尔达于下半场53分钟打开纪录，史威迪贝治（Williot Swedberg）接应左路传中，巧妙地以右脚脚面弹射，攻破泰拔高图尔斯十指关。皇马于64分钟更有坏消息，法兰加西亚先侵犯史威迪贝治领第1面黄牌，1分钟后再侵犯沙治奥卡雷拉（Sergio Carreira）领第2面黄牌被逐出场。

皇马0：2切尔达。路透社
皇马落后巴塞4分。路透社
皇马最终九人应战。路透社
史威迪贝治梅开二度

十人应战的皇马，于92分钟再踢少个，今次是艾华路卡利拉斯（Álvaro Fernández Carreras）由投诉过激，同样是接连领两面黄牌被逐。九人应战的皇马，93分钟再失守，史威迪贝治单刀扭过高图尔斯，将皮球带入龙门，个人梅开二度。皇马最终以0：2落败，完场时班拿贝球场一片嘘声。皇马赛后以11胜3和2负得36分续排次席，落后榜首的巴塞4分。第3位的维拉利尔则以1分落后皇马，但踢少一场。

