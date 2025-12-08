意甲｜海伦梅开二度止两个月入球荒 拿玻里2：1祖云达斯升榜首

拿玻里今晨于意甲主场迎战祖云达斯，凭海伦（Rasmus Hojlund）中止两个月入球荒，梅开二度助拿玻里以2：1击败祖云达斯。拿玻里赛后暂时升上榜首。

经历5场没有「士哥」

海伦对上一次入波，数到10月5日以2：1击败热拿亚，之后经历5场没有「士哥」。今场他于7分钟找到入球，接应大卫拿尼斯（David Neres）的右路传中，快门将一步将皮球铲入网。26分钟，拿玻里一次左路角球，迪罗伦素（Giovanni Di Lorenzo）头槌仅仅高出。拿玻里半场领先1：0。

拿玻里2：1击败祖云达斯。路透社

拿玻里升上榜首。路透社

海伦梅开二度。路透社

祖云达斯于59分钟扳平，基兰耶迪斯（Kenan Yıldız）接应韦斯顿麦坚尼（Weston McKennie）的直线，射地波慢溜远柱网仔。拿玻里于78分钟奠定胜局，一次右路传中，麦坚尼头槌解围变二传，海伦门前轻松顶入。最终拿玻里以2：1击败祖云达斯，赛后以10胜1和3负得31分，暂时升上榜首，领先次席的国际米兰1分。第3位的AC米兰则落后3分，但少踢1场；「红黑军团」将于今晚深夜作客拖连奴。祖云达斯则以6胜5和3负得23分排第7位。