Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜海伦梅开二度止两个月入球荒 拿玻里2：1祖云达斯升榜首

足球世界
更新时间：06:48 2025-12-08 HKT
发布时间：06:48 2025-12-08 HKT

拿玻里今晨于意甲主场迎战祖云达斯，凭海伦（Rasmus Hojlund）中止两个月入球荒，梅开二度助拿玻里以2：1击败祖云达斯。拿玻里赛后暂时升上榜首。

经历5场没有「士哥」

海伦对上一次入波，数到10月5日以2：1击败热拿亚，之后经历5场没有「士哥」。今场他于7分钟找到入球，接应大卫拿尼斯（David Neres）的右路传中，快门将一步将皮球铲入网。26分钟，拿玻里一次左路角球，迪罗伦素（Giovanni Di Lorenzo）头槌仅仅高出。拿玻里半场领先1：0。

拿玻里2：1击败祖云达斯。路透社
拿玻里2：1击败祖云达斯。路透社
拿玻里升上榜首。路透社
拿玻里升上榜首。路透社
海伦梅开二度。路透社
海伦梅开二度。路透社

祖云达斯于59分钟扳平，基兰耶迪斯（Kenan Yıldız）接应韦斯顿麦坚尼（Weston McKennie）的直线，射地波慢溜远柱网仔。拿玻里于78分钟奠定胜局，一次右路传中，麦坚尼头槌解围变二传，海伦门前轻松顶入。最终拿玻里以2：1击败祖云达斯，赛后以10胜1和3负得31分，暂时升上榜首，领先次席的国际米兰1分。第3位的AC米兰则落后3分，但少踢1场；「红黑军团」将于今晚深夜作客拖连奴。祖云达斯则以6胜5和3负得23分排第7位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举结果即时更新︱会计界功能界别：黑马吴锦华跑出 现任黄俊硕「落马」
政情
8小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
6小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
13小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
2小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
21小时前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
13小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
13小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
21小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
1小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT