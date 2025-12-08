Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜水晶宫2：1富咸 1分压车路士升第4位

足球世界
更新时间：06:04 2025-12-08 HKT
发布时间：06:04 2025-12-08 HKT

水晶宫今晨于英超作客富咸，凭马克古希（Marc Guehi）于87分钟头槌建功，以2：1击败富咸。水晶宫赛后压过车路士，升上联赛榜第4位。

水晶宫于20分钟打开纪录，尼基迪亚（Eddie Nketiah）巧妙走位，并接应阿当华顿（Adam Wharton）的传球，射破宾特尼奴（Bernd Leno）的十指关。富咸于38分钟回敬一记美妙入球，哈利威尔逊与鲁尔占美尼斯撞墙后，左脚脚面拉西，皮球弯入远柱网仔。两军半场踢成1：1。

史密夫路维53分钟食诈糊。路透社
史密夫路维53分钟食诈糊。路透社
哈利威尔斯脚面拉西妙射。路透社
哈利威尔斯脚面拉西妙射。路透社
马克古希87分钟顶入致胜球。路透社
马克古希87分钟顶入致胜球。路透社
水晶宫作客以2：1击败富咸。路透社
水晶宫作客以2：1击败富咸。路透社

富咸53分钟食诈糊

富咸于53分钟食诈糊，伊禾比（Alex Iwobi）接应卓禾斯（Samuel Chukwueze）左路传中顶中柱，再由史密夫路维（Emile Smith Rowe）补中。但经VAR翻看，卓禾斯越位在先，入球无效。水晶宫于87分钟凭马克古希接应左路角球顶入，最终以2：1击败富咸。水晶宫赛后以7胜5和3负得26分，以1分压过车路士升上第4位。富咸则以5胜2和8负得17分排在第15分。

白礼顿1：1韦斯咸

同日另一场，白礼顿于91分钟入球，以1：1逼和韦斯咸。作客的「锤仔帮」凭查洛保云（Jarrod Bowen）于73分钟打开纪录。但白礼顿于91分钟扳平，鲁达（Georginio Rutter）第一下施射被艾路拿（Alphonse Areola）挡出，鲁达之后补射入网；他在第一下射门前控球触及手部，经VAR翻看后认为是意外触手，入球维持有效。最终白礼顿以1：1赛和韦斯咸，白礼顿赛后以6胜5和4负得23分排第7位，韦斯咸则继续在降班区，以3胜4和8负得13分排第18位。

白礼顿1：1韦斯咸。路透社
白礼顿1：1韦斯咸。路透社
鲁达91分钟为白礼顿扳平。法新社
鲁达91分钟为白礼顿扳平。法新社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
立法会选举结果即时更新︱会计界功能界别：黑马吴锦华跑出 现任黄俊硕「落马」
政情
8小时前
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
02:20
立法会选举｜选委界40席当选全名单 姚柏良转跑道成票王 范骏华、陈祖光等当选 民建联8人全胜
政情
6小时前
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
前TVB男星沦落街头派传单冇人识 曾是王晶爱将 恋女星被指博上位分手后态度依旧？
影视圈
13小时前
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 豪取5.8万票 叶傲冬空降力保次席
立法会选举 ‧ 新界东南｜方国珊终「圆梦」跻身立法会 夺5.8万票成全港票后：没有奇迹 只有累积才有成绩
政情
2小时前
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
深圳莲塘新商场「景福安荟邻」开幕！一出关直达 连接地铁 50+餐厅商舖进驻 潮汕火锅/糕饼店/按摩
旅游
21小时前
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
许绍雄丧礼被泄场内细节 女儿许惠菁表不满后男星钱翰群急忙道歉：没想到因此伤害人
影视圈
13小时前
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
TVB「最强绿叶」25岁女报喜！IB 41分入港大再修毕硕士 受名导力捧已荣升业主
影视圈
13小时前
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
连锁酒楼叹早茶！点心孖宝$34.8 小笼包/烧卖/虾饺 星期一至日有得食
饮食
21小时前
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
立法会选举｜江旻憓空降旅游界胜选 未回应提问即离开 对手马轶超仅得23票
政情
1小时前
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
牛角放题分店结业前改新玩法！先点套餐$68起+加单逐碟计$3起 黄杰龙︰执笠前试新模式
饮食
2025-12-06 09:00 HKT