英超｜水晶宫2：1富咸 1分压车路士升第4位

水晶宫今晨于英超作客富咸，凭马克古希（Marc Guehi）于87分钟头槌建功，以2：1击败富咸。水晶宫赛后压过车路士，升上联赛榜第4位。

水晶宫于20分钟打开纪录，尼基迪亚（Eddie Nketiah）巧妙走位，并接应阿当华顿（Adam Wharton）的传球，射破宾特尼奴（Bernd Leno）的十指关。富咸于38分钟回敬一记美妙入球，哈利威尔逊与鲁尔占美尼斯撞墙后，左脚脚面拉西，皮球弯入远柱网仔。两军半场踢成1：1。

史密夫路维53分钟食诈糊。路透社

哈利威尔斯脚面拉西妙射。路透社

马克古希87分钟顶入致胜球。路透社

水晶宫作客以2：1击败富咸。路透社

富咸53分钟食诈糊

富咸于53分钟食诈糊，伊禾比（Alex Iwobi）接应卓禾斯（Samuel Chukwueze）左路传中顶中柱，再由史密夫路维（Emile Smith Rowe）补中。但经VAR翻看，卓禾斯越位在先，入球无效。水晶宫于87分钟凭马克古希接应左路角球顶入，最终以2：1击败富咸。水晶宫赛后以7胜5和3负得26分，以1分压过车路士升上第4位。富咸则以5胜2和8负得17分排在第15分。

白礼顿1：1韦斯咸

同日另一场，白礼顿于91分钟入球，以1：1逼和韦斯咸。作客的「锤仔帮」凭查洛保云（Jarrod Bowen）于73分钟打开纪录。但白礼顿于91分钟扳平，鲁达（Georginio Rutter）第一下施射被艾路拿（Alphonse Areola）挡出，鲁达之后补射入网；他在第一下射门前控球触及手部，经VAR翻看后认为是意外触手，入球维持有效。最终白礼顿以1：1赛和韦斯咸，白礼顿赛后以6胜5和4负得23分排第7位，韦斯咸则继续在降班区，以3胜4和8负得13分排第18位。

白礼顿1：1韦斯咸。路透社

鲁达91分钟为白礼顿扳平。法新社