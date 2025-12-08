球迷跨区响应大埔球衣义卖 叶吴彬彬：陪街坊行重建长路

昨日港超联，港会和大埔分别有王力威及卢卡斯梅开二度，最终赛和2：2。而赛前大埔球员卢卡斯、罗振庭将白色花圈放在中圈，球员为宏福苑火灾遇难者举行默哀仪式，场外同时举办球衣义卖，不少球迷到场购买，有些款式更加售至断码 。

义卖收益全数捐助 球会伴灾民同行重建之路

大埔足球会会长叶吴彬彬女士表示，所有义卖收益将「不扣除任何成本，全数捐出」，并以「快、准、稳」为原则，她已透过校长会取得受影响学生、教师及职工名单，将协助538人，并且直接为他们提供学习用品和应急资金，以解燃眉之急。

她深切明白重建之路漫长，「肯定要三至五年才可以令他们重建家园，走出这个阴霾。 」她认为大埔球会，是属于大埔区的球会，她希望用球会感动到更多市民来支持我们这个义卖，帮助灾民更多。最后她表示：「 希望以运动的坚毅精神去燃点他们重建之路。 」

球迷跨区响应：义卖断码 心系灾区

赛事于香港足球会球场上演，大埔足球会特意安排交通工具接载宏福苑受影响灾民和小朋友到场，让他们亲身观赛。而现场亦设有球衣义卖。本身居于港岛的罗生与大埔居民江小姐专程到场，合力购买了四件义卖产品支持。罗生表示，虽然自己并非住在大埔，但一直有观看港超联，今次是特意来支持义举。他表示：「 想不到香港这么发达，竟然会有一单这么大的灾难，感觉很唏嘘，好像很近我们，感受很不好受。」在大埔长大的江小姐，谈及灾情时感触尤深：「小时候玩的地方，一夜之间就没了。有些亲人都是在那里住。」正因这份深厚的社区连系，她认为购买义卖球衣是直接而有力的支持方式，「希望过来买球衣，可以顺便捐款，给他们支持一下。」

