英超│沙拿赛后发言向利物浦逼宫 要球队解雇史洛特 去年曾要求续约成功

利物浦锋将穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)在周六英超再次坐足90分钟板凳后，终按奈不住主动受访，不满自己成为球队成绩差劲的代罪羔羊，更指有人不想自己留队，矛头指向领队史洛特。英国媒体分析指沙拿此举是向红军高层逼宫，要求球会解雇史洛特，事实上他上季亦曾公开抱怨仍未续约，透过记者报导后得逞，获得高薪合约。

沙拿用7分钟开炮

沙拿在周六英超作客3:3赛和列斯联时身再任后备，连续3轮英超失去正选席位，今仗与前轮对韦斯咸一样都坐足90分钟板凳。这名埃及翼锋对此深深不忿，赛后在非记者会场合与媒体倾谈7分钟，说出爆炸性言论，直指「球会将我当代罪羔羊，有人不想我留队。」同时更表示自己「突然之间与史洛特没有任何关系」，明显将矛头指向该名荷兰籍教头。

要胁球会解雇史洛特

英国《每日邮报》分析指，沙拿比心中所有郁结一次过爆发，其言论明显是向利物浦高层逼宫，要求球会正视问题，虽然他没有明确说明领导层下一步应该采取的行动，但已表明要解雇史洛特，否则自己就会离开。同时沙拿表示会邀请父母入场观看红军主场对白礼顿一仗，是逼史洛特和高层们满足自己的愿望，亦削弱史帅的权威。相反就直接将自己排除在名单以外，彼此一刀两断。

上季试过逼宫续约

事实上沙拿上季亦曾经试过逼宫，他在去年11月尾英超作客击败修咸顿后，主动找记者诉苦，指摘球会没有递上新合约，亦无展开续约谈判，令媒体指向球会高层。最终球会妥协并立即展开行动，开出一份周薪40万镑的2年合约，如今他照板煮碗逼球会行动。

沙拿直言有人想他离队，矛头直指领队史洛特。路透社

沙拿直言有人想他离队，矛头直指领队史洛特。路透社

沙拿今场没有上阵机会。路透社

沙拿今场没有上阵机会。路透社