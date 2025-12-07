Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美职季后赛│美斯用2年半 领军国际迈亚密由包尾大幡变总冠军 将C朗比下去

足球世界
更新时间：11:59 2025-12-07 HKT
发布时间：11:59 2025-12-07 HKT

周六美职联总决赛，国际迈亚密3:1击败温哥华白帽，赢得队史首个总冠军。这支东岸球队在2年半美斯(Lionel Messi)未加盟前，是联盟包尾大幡，后者来投后逐步领军变成强队，如今更成为总冠军，含金量极高。值得一提，美斯宿敌C朗拿度登陆沙特阿拉伯球坛接近3年，至今仍未赢得球会锦标。

2年半赢得总冠军

国际迈亚密于2018年成立，成绩一直平平，2023年夏天迎来阿根廷巨星美斯以自由身加盟。后者来投前，球队于美职包尾，最终以东岸第14位，总成绩27位完季无缘季后赛，但美斯该季就领军赢出北美联赛杯，是队史历来首个冠军。去季是美斯于迈亚密的首个完整赛季，球队以东岸和总成绩第1名完成常规赛，摇身一变成为劲旅，可是季后赛首圈就下马。今季球队进一步招兵买马，阵容更趋完整下在常规赛以东岸及总成绩第3名完成，季后赛接连过关并赢得总冠军。

美斯：加盟时以总冠军为目标

美斯只用了2年半的时间，就带领国际迈亚密由包尾大幡变成总冠军，含金量极高。他矢言自己来美职发展时，便已总冠军为目标：「这是我们当初来到这里时定下的目标之一。刚到这里，我们顺利赢得北美联赛杯，今年就度过极为出色的一年，所有参与的赛事，都展示出疏大的竞争力。拿下美职总冠军是我们的目标之一，很开心可以做到。」这名38岁老将指一直想将迈亚密带到行业最高水平，但由于球队成立时间并不长，知道是巨大挑战，做到就好开心。

碧咸感恩签下美斯

国际迈亚密班主之一碧咸，亦感恩自己签到足球历史上最伟大的球员，才能完夺冠梦：「我们的踢法，是将皮球交给美斯，他总能创造机会，不管是自己入球，或是为队长创造得分机会。感谢上帝，让我签下足球历史最伟大的球员美斯。」

C朗仍寻找艾纳斯首冠

当美斯化腐朽为神奇之际，其宿敌C朗拿度仍在寻找沙特球坛首个球会锦标。此子2023年初加盟艾纳斯，今季是他在球会的第4季，个人层面入球不断，123场各赛事共入110球，但他仔仍未为球队赢得任何正式赛事锦标，过去2季沙特联赛都屈居亚军。

