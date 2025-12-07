美职季后赛│国际迈亚密3:1温哥华白帽 美斯贡献2助攻 夺冠兼做MVP

周六美职季后赛总决赛，阿根廷巨星美斯(Lionel Messi)在末段交出2次关键助攻，带领国际迈亚密3:1击败温哥华白帽，赢得个人和球队首个美职总冠军。而这个亦是美斯职业生涯第48冠，他矢言接下来又要清零，为下季做好准备。

美斯末段送2助攻奠胜

国际迈亚密开赛仅7分钟就先开纪录，右翼达迪奥艾伦迪突破越位陷阱推进入禁区后传中，温哥华白帽守将艾迪亚奥甘保出脚拦截，不慎将皮球踢入自己的网窝。白帽落后下围攻迈亚密，59分钟由阿里艾密射近柱破网追平，之后继续狂攻但未能取得第2个入球。美斯此时挺身而出，他在71分钟于前场抢走敌卫的脚下球，再直线妙传予中场迪保罗，后者右脚射远柱破网，迈亚密再度领先。到补时6分钟，左闸佐迪艾巴长传，美斯心口控定，再立即以一记恰到好处的「过球波」传予达迪奥艾伦迪，后者单刀射入，锁定3:1的胜局。

生涯第48个冠军

美斯为国际迈亚密取得队史历来首个美职联总冠军，当然亦是个人第一个，同时是他职业生涯第48个球会和国家队冠军。这名38岁老将更当选总决赛最有价值球员(FMVP)，整个季后赛6次上阵收录6入球7助攻，常规赛则以29个入球和16次助攻，分别当选神射手和助攻王，以一己之力取得冠军。

庆祝之后又要再出发

他赛后拿着MVP奖项喜言：「说实话，赢得冠军非常开心。球队付出了难以想像的努力，这真的是非常非常漫长的一年，比赛一场接一场，数量众多，但球队在整个年度都始终保持着这水准演出。」同时美斯亦表示之后好快就要清零，备战下一季：「接下来，我们要认真投入到季前备战工作中，以全新的姿态重新从零开始，为新赛季做好准备。」