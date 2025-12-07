体坛早报｜沙拿投下震撼弹：有人不想我留队 阿仙奴输波 曼城报捷追至落后2分

利物浦主将沙拿投下震撼弹。他在利物浦作客以3：3赛和列斯联一役再做后备，连续3场坐冷板的他赛后表示不满：「球会将我当代罪羔羊，有人不想我留队。」至于榜首的阿仙奴，则作客以1：2不敌阿士东维拉，各项赛事18场不败告终；同日曼城以3：0击败新特兰。英超争标形势咬得紧，阿仙奴的领先优势收窄至2分，曼城居次席，阿士东维拉以3分落后排第3。第4位的车路士则再失分，作客以0：0赛和般尼茅夫，英超近4场不胜，赛后落后阿仙奴8分。热刺则取得近6场联赛首捷，主场以2：0击败宾福特。

