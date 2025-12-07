英超｜车路士0：0般尼茅夫近4场不胜 热刺2：0宾福特近6场首捷

车路士今晨于英超作客般尼茅夫，以0：0言和，联赛近4场不胜后暂列第4位。至于另一伦敦豪门热刺，则主场以2：0击败宾福特，中止联赛5场不胜的颓势。

车路士作客0：0般尼茅夫。路透社

高尔彭马今场正选，58分钟被调离阵。路透社

施美安食诈糊。路透社

车路士作客般尼茅夫一役，上半场的攻势主队占优。般尼茅夫4分钟便有安东尼施美安（Antoine Semenyo）将皮球送入网窝，但参与攻势的艾云尼尔臣（Evanilson）越位在先，入球无效。35分钟，施美安左路施射被车路士门将罗拔山齐士挡到，艾云尼尔臣铲射补中高出。车路士最有威胁埋门，当数50分钟阿历真度加拿祖（Alejandro Garnacho）接应右路传中头槌攻中，但皮球中柱弹出。最终两军互交白卷。车路士近4场英超不胜，赛后以7胜4和4负得25分暂列第4位，落后榜首的阿仙奴8分。般尼茅夫则以5胜5和5负得20分，暂列第13位。

李察利臣为热刺开纪录。路透社

西蒙斯射入加盟热刺后首球。路透社

西蒙斯今场传射建功。路透社

西蒙斯「开斋」传射建功

热刺对上一次英超赢波要做到10月26日，作客以3：0击败爱华顿，之后5场英超2和3负。今晨他们主场迎战宾福特于25分钟打开纪录，沙维西蒙斯（Xavi Simons）接应后场长传，并于右路第一时间传中，李察利臣第一时间左脚撞射入网。西蒙斯之后于43分钟，在己队半场截得皮球后一路引球推进，推入宾福特禁区起脚射远柱入网，是他今夏加盟热刺后首个入球。最终热刺以2：0力挫宾福特，是他们自8月16日后首次在主场赢波。热刺赛后以6胜4和5负得22分，暂列第9位。宾福特则以6胜1和8负得19分，暂列第14位。