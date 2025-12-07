英超｜沙拿连续3场做后备 「球会将我当代罪羔羊，有人不想我留队」

利物浦今晨作客以3：3赛和列斯联，主将穆罕默德沙拿连续3场英超做后备，他今场最终没有获派上阵。他在赛后访问震撼发言，对于再做后备表示不满：「球会将我当代罪羔羊，有人不想我留队。」

沙拿连续3场做后备，史洛特赛前解释决定：「这不是容易的决定，因为我们都知道他是多伟大的球员。点兵是我的权限，由我选择今仗所需。」而沙拿最终未获派上阵，史洛特赛后解释：「我们2：0、3：2领先，那时更需要控制战局而非寻找入球。需要入球的时候，一般就会派沙拿上阵，正如上场斗新特兰。但在这个情况，我们需要想远藤航这样的球员，以保住胜局。」

「突然之间与史洛特没有任何关系」

但沙拿显然对决定非常不满，在赛后访问震撼发言，认为球会以他作为近况不济的代罪羔羊：「我现在坐冷板，而我不知道为什么。看似球会将我当代罪羔羊，想将所有责任推在我身上。我在夏天得到很多承诺，但我已连续3场坐冷板，因此不能说他们有遵守诺言。」他又指与领队史洛特的关系变差：「我之前讲过很多次，我与领队的关系很好。但突然之间，我们没有任何关系。我不知道为什么，但我觉得有人不想我留队。」

斗白礼顿后离队战非洲杯 「会向晏菲路球迷道别」

利物浦将于周中欧联作客国际米兰，然后回到英超主场斗白礼顿，沙拿其后将会离队出战非洲国家杯。沙拿对于会否离开利物浦似有暗示：「我跟家人说，叫他们来看对白礼顿的比赛。我不知道会否上阵，但我会享受那场比赛，因为我不知道接下来会发生什么。我会在晏菲路向球迷道别，然后去踢非洲杯。」

沙拿对于再做后备深表不满。路透社

沙拿与史洛特关系变差。路透社

沙拿认为有人想将责任推到他身上。路透社

沙拿访问摘要

问：你在后备席时在想什么？

沙拿：我不知道要讲什么。有点可笑，但我不敢相信。这对球队而言是非常失望的赛果，因为在这样的球赛，我们本应期待要取得胜利。我们先入两球，球赛方向亦如我们所希望的，但之后有两个愚蠢的失球。我不是要攻击队友，因为我坐在后备席，但我们有愚蠢的失球，正如之前也有发生。我们需要保持不失球并赢得比赛。

问：你不能相信什么？

沙拿：我90分钟都坐在后备席！第3次做后备，我想这是我职业生涯首次。我非常非常失望。多年来，特别是上个赛季，我为这间球会付出了这么多。现在我却要坐冷板，而我不知道为什么。感觉就像球会把我当代罪羔羊。这就是我的感受。我觉得很明显，有人想将所有责任推在我身上。夏天我得到很多承诺，但目前为止我已经连续3场做后备，所以我不能说他们有履行承诺。我之前多次说过，我和教练的关系很好，但突然之间，我们之间完全没有关系了。我不知道为什么，但在我看来，很明显是有人不想让我留队。我一直支持这间球会，我的孩子们也会一直支持。我非常爱利物浦，而且永远会如此。我昨天给我妈妈打电话，你们不知道我会不会正选上阵，但我知道。我昨天就跟他们说，叫他们来看对白礼顿的比赛。我不知道会否上阵，但我会享受它。在我心里，我会享受那场比赛，因为我不知道接下来会发生什么。我会在晏菲路向球迷道别，然后去踢非洲杯。我不知道到了那里之后会发生什么事。

问：对于现况你会如何处理？

沙拿：对我来说是不可接受的，我不知道为什么这些事情会发生在我身上。我不明白。我觉得如果在其他地方，每间球会都会保护球员。但我现在看起来就是，你们把我当做代罪羔羊，他成了球队的问题。但我不觉得我是问题。我为这间球会付出了太多。尊重，这是我希望得到的。我不应该每天都为了自己的位置拼命，因为我已经靠自己的表现赢得一席位。我不是比任何人更大，但我赢得了我的位置。这就是足球，事情就是这样。

问：为利物浦的最后一场比赛？

沙拿：在足球世界里，你永远不知道。我不能接受现在的情况。我为利物浦付出了这么多。