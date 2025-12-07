Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦96分钟失守3：3列斯联 史洛特：只能怪自己

更新时间：06:12 2025-12-07
发布时间：06:12 2025-12-07

利物浦今晨于英超作客列斯联，领先两球下被追平，最终再于96分钟失守，以3：3被逼和。史洛特赛后表示：「这是我们球季的一部分，能怪责的只有我们自己。」

利物浦主将穆罕默德沙拿连续3场英超做后备。今场全部入球在下半场出现，伊基迪克（Hugo Ekitike）两分钟内梅开二度。先是48分钟，列斯联后防传球失误，伊基迪克截得皮球后单刀射破卢卡斯派利（LucasPerri）的十指关。接著是50分钟，再次是列斯联后场失控球，伊基迪克接应右脚传中，快派利一步将皮球铲入网。

领先两球下被追平

但红军及后两分钟内连失两球。73分钟，伊巴希马干拿迪（Ibrahima Konaté）禁区内落铲铲中韦费特干洛图，经VAR翻看后利物浦输12码，列斯联由卡维特利云（Dominic Calvert-Lewin）操刀中鹄。75分钟，列斯联中场安东史达治（Anton Stach）在禁区内带横后射近柱破网。利物浦于80分钟再度领先，赖恩格云贝治（Ryan Gravenberch）地波传送，中间的阿历斯麦亚里士打（Alexis Mac Allister）巧妙漏过，皮球落在无人看管的苏保斯拉尔的脚下，他随即起脚射地波入网。列斯联96分钟扳平，一次左路角球攻势，由远柱无人看管的田中碧（Ao Tanaka）起左脚破网。这是利物浦今季于英超第10次死球失波，亦是红军今季第3次于90分钟或补时阶段、失令战果改变失球。

第10次死球失守

利物浦最终作客以3：3被列斯联逼和，赛后以7胜2和6负得23分暂列第8位。列斯联则以4胜3和8负得15分暂列第16位。红军领队史洛特赛后表示：「这不是我们第一次在末段失守，不是第一次在死球失波。我想每个人都可以理解现在更衣室的气氛。我不认为球队领先2：0后，有任何机会给予对手……最后在补时9分钟的时候有死球，他们借此入球。这是我们球季的一部分，但能怪责的只有我们自己。」

