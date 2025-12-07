Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城3：0新特兰追至落后阿仙奴2分 哥帅：首次90分钟都踢好波

足球世界
更新时间：05:13 2025-12-07 HKT
发布时间：05:13 2025-12-07 HKT

曼城今晨于英超主场迎战新特兰，以3：0击败对手。「蓝月」追至落后榜首的阿仙奴2分，领队哥迪奥拿认为球队「首次90分钟都踢好波」，要赢英超关键是有一致的好表现。

曼城上半场两分钟内连入两球，先是33分钟打开纪录，鲁宾戴亚斯（Ruben Dias）在禁区外起脚，皮球弯向死角入网。35分钟，曼城一次右路角球，加华度尔（Joško Gvardiol）接应顶入。曼城半场以2：0领先。

加华度尔为曼城顶成2：0。路透社
加华度尔为曼城顶成2：0。路透社
曼城3：0新特兰。路透社
曼城3：0新特兰。路透社
科顿接应卓基插花脚传中顶入。路透社
科顿接应卓基插花脚传中顶入。路透社
鲁宾戴亚斯为曼城开纪录。路透社
鲁宾戴亚斯为曼城开纪录。路透社

新特兰奥尼恩95分钟被逐

曼城下半场有扩大领先优势的机会，谢利美杜古于52分钟在左路推大位起脚，但中柱弹出。「蓝月」及后险些失守，53分钟一次后防犯错失守，戴亚斯在禁区顶传球被威尔逊伊斯多（Wilson Isidor）截得形成单刀，后者随即起脚，但被当拿隆马出迎挡走。55分钟，新特兰一次左路角球，在远柱的格列沙加左脚狂抽中柱。曼城及后有黄金机会，夏兰特于59分钟禁区内起脚，被基尔图特亚（Lutsharel Geertruida）头槌护空门。主队到65分钟锁定3：0，卓基（Rayan Cherki）插花脚传中，菲尔科顿接应顶入。新特兰的奥尼恩（Luke O'Nien）于95分钟犯规起初被罚黄牌，经VAR翻看后改判直接红牌被逐，但对赛果没有影响。曼城最终以3：0击败新特兰。

卓基插花脚传中 哥帅又爱又恨

曼城赛后以10胜1和4负得31分排在次席，由于同日榜首阿仙奴输波，蓝月追至落后仅2分。哥迪奥拿被问到阿仙奴和车路士同日失分，是否美好的一天时表示：「我不否认，但由我的经验看来，当你要赢英超这是需要的表现和成长。你需要有一致性，每场有好表现。整体来说，我们都有好表现，但没有保持到90分钟。而今日是首次90分钟都踢好波。」至于讲到卓基用插花脚传中，哥迪奥拿表示：「他有独特的质素，有时对他又爱又恨。我希望他做好传中，如果他用插花脚然后传不好，我就不喜欢。我从来未见过美斯做这样的事，美斯是最佳的球员，而他最好的一点是踢法简单，并将简单的事做到完美。像是卓基这类型的球员，需要学习这一点。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
患大肠癌女星病逝享年73岁 选美出身攻影坛成一代女神 5个月前现身公开活动留最后身影
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过
大埔宏福苑五级火︱中六合彩四奖 捐一半派彩助宏福苑灾民 善心幸运儿自爆投注经过｜Juicy叮
时事热话
18小时前
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
许绍雄女儿疑轰男星泄丧礼场内细节：无知同侵犯私隐 嫌疑人曾爆Benz雄继子悼词内容
影视圈
9小时前
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
连锁酒楼火锅放题优惠！$218/位任饮任食 送海鲜盘+安格斯牛+任饮啤酒 只限1分店
饮食
10小时前
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
淘宝/拼多多网购衣物爆致癌危机？央视揭有毒染料超标27倍 消委会3招选购贴士
生活百科
18小时前
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
大埔宏福苑五级火｜金像影后与医生老公现身灾民安置区 低调落区支援：佢哋需要陪伴
影视圈
6小时前
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
两度失婚富二代天王近况流出 闹离婚后罕现身状态曝光 曾陷抑郁、酗酒低谷
影视圈
12小时前
「飞马座」上场在港初出，马主黄嘉雯 (图) 有抽空入场为爱驹打气，结果马儿跑得第十名，热身一场后再出，且看能否跑得更接近。
独家猛料│徐雨石为黄嘉雯建功？
马圈快讯
15小时前
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
01:50
黄日华震撼宣布退出娱乐圈 告别45年演艺生涯 痛失「头号粉丝」成息影主因：唔会去返颠峰
影视圈
16小时前
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
前TVB一线花旦将300万挂上身晒奢华行头 离巢后由打工仔变老板享受富婆生活
影视圈
12小时前