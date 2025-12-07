英超｜曼城3：0新特兰追至落后阿仙奴2分 哥帅：首次90分钟都踢好波

曼城今晨于英超主场迎战新特兰，以3：0击败对手。「蓝月」追至落后榜首的阿仙奴2分，领队哥迪奥拿认为球队「首次90分钟都踢好波」，要赢英超关键是有一致的好表现。

曼城上半场两分钟内连入两球，先是33分钟打开纪录，鲁宾戴亚斯（Ruben Dias）在禁区外起脚，皮球弯向死角入网。35分钟，曼城一次右路角球，加华度尔（Joško Gvardiol）接应顶入。曼城半场以2：0领先。

加华度尔为曼城顶成2：0。路透社

曼城3：0新特兰。路透社

科顿接应卓基插花脚传中顶入。路透社

鲁宾戴亚斯为曼城开纪录。路透社

新特兰奥尼恩95分钟被逐

曼城下半场有扩大领先优势的机会，谢利美杜古于52分钟在左路推大位起脚，但中柱弹出。「蓝月」及后险些失守，53分钟一次后防犯错失守，戴亚斯在禁区顶传球被威尔逊伊斯多（Wilson Isidor）截得形成单刀，后者随即起脚，但被当拿隆马出迎挡走。55分钟，新特兰一次左路角球，在远柱的格列沙加左脚狂抽中柱。曼城及后有黄金机会，夏兰特于59分钟禁区内起脚，被基尔图特亚（Lutsharel Geertruida）头槌护空门。主队到65分钟锁定3：0，卓基（Rayan Cherki）插花脚传中，菲尔科顿接应顶入。新特兰的奥尼恩（Luke O'Nien）于95分钟犯规起初被罚黄牌，经VAR翻看后改判直接红牌被逐，但对赛果没有影响。曼城最终以3：0击败新特兰。

卓基插花脚传中 哥帅又爱又恨

曼城赛后以10胜1和4负得31分排在次席，由于同日榜首阿仙奴输波，蓝月追至落后仅2分。哥迪奥拿被问到阿仙奴和车路士同日失分，是否美好的一天时表示：「我不否认，但由我的经验看来，当你要赢英超这是需要的表现和成长。你需要有一致性，每场有好表现。整体来说，我们都有好表现，但没有保持到90分钟。而今日是首次90分钟都踢好波。」至于讲到卓基用插花脚传中，哥迪奥拿表示：「他有独特的质素，有时对他又爱又恨。我希望他做好传中，如果他用插花脚然后传不好，我就不喜欢。我从来未见过美斯做这样的事，美斯是最佳的球员，而他最好的一点是踢法简单，并将简单的事做到完美。像是卓基这类型的球员，需要学习这一点。」