英超｜阿仙奴95分钟被维拉绝杀 近18场不败告终 榜首优势仅余2分

更新时间：04:55 2025-12-07 HKT
发布时间：04:55 2025-12-07 HKT

阿仙奴昨晚于英超作客阿士东维拉，被主队于95分钟绝杀，以1：2告负。「兵工厂」各项赛事近18场不败告终，于英超虽以33分续排榜首，但领先优势收窄至仅余2分。

阿仙奴防线于10分钟响起警号，维拉的奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）单刀被阿仙奴门将大卫拉耶（David Raya）扑出。兵工厂最终于36分钟失守，维拉一次左路传中，前点的阿仙奴守将加一头撑高，皮球落到远柱的马迪卡殊（Matty Cash）面前，他随即起脚射破拉耶十指关。阿仙奴半场落后0：1。

贝安迪亚于95分钟轰绝杀球。路透社
阿仙奴于95分钟被绝杀。路透社
杜沙特后备入替不久为阿仙奴扳平。路透社
阿仙奴各项赛事近18场不败告终。路透社
贝安迪亚95分钟轰绝杀球

阿仙奴半场换入李安度杜沙特（Leandro Trossard）和约基利斯（Viktor Gyökeres）奏效。52分钟，维拉的控球权于中圈附近被逼甩，阿仙奴随即反击，最终由布卡约沙卡（Bukayo Saka）右路传送，杜沙特近门射入。但阿仙奴最终3分全失，维拉于95分钟一次右路传中，禁区内一轮混战后，最终贝安迪亚（Emiliano Buendía）在人丛中起脚，皮球直飞远柱上角入网，绝杀阿仙奴。

维拉近10场英超赢9场升第3

阿仙奴最终以1：2落败，各项赛事近18场不败告终；他们对上一场败仗是8月31日作客以0：1不敌利物浦。「枪手」赛后以10胜3和2负得33分续排榜首，但近5仗录得2胜2和1负，榜首领先优势收窄至仅余2分；次席的曼城同日以3：0击败新特兰。至于阿士东维拉，他们头5轮英超录得3和2负仅排第18位，但近10场赢9场，昨晚击败阿仙奴后以9胜3和3负得30分排在第3位。

