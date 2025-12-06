世界杯抽签｜英格兰分组斗克罗地亚、加纳 杜曹：困难的分组 困难的首战

英格兰于明年世界杯决赛周分组赛，于L组与克罗地亚、加纳和巴拿马同组。「三狮军团」首战将于6月17日斗克罗地亚，教练杜曹直言：「困难的分组，困难的首战。」

英格兰于欧洲区外围赛8战全胜兼零失球，被点名视为明年世界杯大热。但杜曹评决赛周分组抽签结果，直言难踢：「困难的分组，克罗地亚和加纳是世界杯常客，实力顽强。巴拿马，我目前不太熟悉他们，但我们将在比赛开始前了解更多。对我而言，我只在欧联经历过这样的分组赛，做法永远是给予最大的尊重和专注赢得首名。分组看来难踢，但我们充满信心，将会做好准备。」

杜曹认为分组赛难踢。路透社

英格兰与克罗地亚、加纳和巴拿马同组。路透社

英格兰决赛周分组赛首战将斗克罗地亚。路透社

「没有人应被低估」

克罗地亚于2018俄罗斯世界杯于4强击败英格兰，最终于决赛不敌法国饮恨；2022卡塔尔世界杯亦杀入前四，获得季军。杜曹补充：「没有人应被低估，克罗地亚当然突出。加纳阵中亦充满有才能的球员，由世界杯历史所看可以制造惊喜。巴拿马则会做好黑马的角色。所有球队都值得予以最大的尊重。」

友赛安排或有变动

英格兰分组赛首战是6月17日斗克罗地亚，之后是6月23日斗加纳，最后一战是6月27日斗巴拿马。对于友赛安排，早前传出将斗日本和乌拉圭，但经抽签后杜曹表示有可能改变：「我们3月有友赛，以及6月有赛前备战的比赛。但我们可能要再考虑，分组赛对手中没有亚洲或南美球队，或要看看其他选择。概括来说，我们在3月希望斗强队，之后再进行下一步。」

世界杯抽签结果

A组：墨西哥、南非、韩国、欧洲附加赛D

B组：加拿大、欧洲附加赛A、卡塔尔、瑞士

C组：巴西、摩洛哥、海地、苏格兰

D组：美国、巴拉圭、澳洲、欧洲附加赛C

E组：德国、库拉索、科特迪瓦、厄瓜多尔

F组：荷兰、日本、欧洲附加赛B、突尼西亚

G组：比利时、埃及、伊朗、纽西兰

H组：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、乌拉圭

I组：法国、塞内加尔、跨洲附加赛2、挪威

J组：阿根廷、阿尔及利亚、奥地利、约旦

K组：葡萄牙、跨洲附加赛1、乌兹别克、哥伦比亚

L组：英格兰、克罗地亚、加纳、巴拿马

附加赛名单

欧洲附加赛A：意大利／威尔斯／北爱尔兰／波斯尼亚

欧洲附加赛B：乌克兰／瑞典／波兰／阿尔巴尼亚

欧洲附加赛C：土耳其／罗马尼亚／科索沃／斯洛伐克

欧洲附加赛D：捷克／爱尔兰／丹麦／北马其顿

跨洲附加赛1：牙买加／新喀里多尼亚／刚果民主共和国

跨洲附加赛2：玻利维亚／苏里南／伊拉克