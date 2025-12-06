周末睇波手册│阿仙奴大战维拉免费直播 日职今午煞科 鹿岛鹿角、柏雷素尔分途争冠(附焦点直播表)

英超完成周中快车后，今晚马不停蹄上演第15轮赛事，头场8点半有第3位的阿士东维拉主场斗榜首阿仙奴，更重要是比赛安排于Viu 96台免费直播，一边食饭一边睇波最合适不过。

阿仙奴今晚头场斗维拉

维拉周中作客4:3击败白礼顿，升上积分榜第3位。他们在各赛事6连胜，英超亦已连赢4场，面对所有比赛18场不败、以5分优势高踞榜首的阿仙奴，一场激斗在所难免。而曼城、热刺、利物浦和车路士同日亦会分途出敌，蓝月对超级黑马新特兰，最值得关注。

日职今午煞科 鹿岛鹿角、柏雷素尔争冠

而日职今午煞科，10场比赛于下午1点同时进行。当中以73分排榜首的鹿岛鹿角，主场斗下游球队横滨水手；落后1分排次席的柏雷素尔，就对第6位的町田泽维亚，两场冠军争夺战肯定斗得精彩。

鹿岛鹿角今场击败横滨水手，肯定可以封王。法新社

柏雷素尔如果想后上封王，先做好本份击败町田泽维亚。法新社

安东尼 vs 拉舒福特

深夜3点半就有贝迪斯对巴塞隆拿的好戏。主队的攻击核心安东尼马菲奥斯停赛期满复出，赶及与效力巴塞的前队友拉舒福特交手。两位曼联弃将俱在西甲重生，今仗料有一番恶斗。

安东尼停赛复出，赶及斗巴塞。法新社

拉舒福特和安东尼，由队友变对手。法新社

曼联周一斗狼队

周日的重量级剧码不多，最注目就是意甲拿玻里主场对祖云达斯。主队于联赛2连胜后，目前排积分榜第2位，可是祖记最近亦回勇，近8场所有比赛不败收录5胜3和，大战味浓。而皇家马德里就会在西甲主场对愓尔达，主队锋将基利安麦巴比最近入球停不了，刚周仗中赢毕尔包时梅开二，今仗再以士哥为目标。

值得一提，曼联到周一深夜才出战，作客以2分排包尾的狼队。红魔最近对中下游球队经常失分，中后场经常出现突然不集中的问题，今仗随时遇上难题。

曼联近期频频失分。法新社

狼队在14轮英超只有2分。法新社

本周末精选直播赛事

周六

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

下午1:00 日职 鹿岛鹿角 对 横滨水手 TVB myTV Super

下午1:00 日职 柏雷素尔 对 町田泽维亚 TVB myTV Super

晚上8:30 英超 阿士东维拉 对 阿仙奴 Viu 96、Now621、611台

晚上10:30 德甲 史特加 对 拜仁慕尼黑 Now643台

晚上11:00 英超 曼城 对 新特兰 Now621台

晚上11:00 英超 热刺 对 宾福特 Now623台

晚上11:00 英超 般尼茅夫 对 车路士 Now622台

深夜1:00 意甲 国际米兰 对 科木 Now638台

深夜1:30 英超 列斯联 对 利物浦 Now621、611台

深夜1:30 西甲 贝迪斯 对 巴塞隆拿 Now632台

周日

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

晚上10:00 英超 白礼顿 对 韦斯咸 Now621台

深夜0:30 英超 富咸 对 水晶宫 Now621台

深夜0:30 德甲 多蒙特 对 贺芬咸 Now639台

深夜3:45 意甲 拿玻里 对 祖云达斯 Now638台

深夜4:00 西甲 皇家马德里 对 切尔达 Now632台

周一

开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播

深夜3:45 意甲 拖连奴 对 AC米兰 Now638台

深夜4:00 英超 狼队 对 曼联 Now621、611台

