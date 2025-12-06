周末睇波手册│阿仙奴大战维拉免费直播 日职今午煞科 鹿岛鹿角、柏雷素尔分途争冠(附焦点直播表)
发布时间：11:30 2025-12-06 HKT
英超完成周中快车后，今晚马不停蹄上演第15轮赛事，头场8点半有第3位的阿士东维拉主场斗榜首阿仙奴，更重要是比赛安排于Viu 96台免费直播，一边食饭一边睇波最合适不过。
阿仙奴今晚头场斗维拉
维拉周中作客4:3击败白礼顿，升上积分榜第3位。他们在各赛事6连胜，英超亦已连赢4场，面对所有比赛18场不败、以5分优势高踞榜首的阿仙奴，一场激斗在所难免。而曼城、热刺、利物浦和车路士同日亦会分途出敌，蓝月对超级黑马新特兰，最值得关注。
日职今午煞科 鹿岛鹿角、柏雷素尔争冠
而日职今午煞科，10场比赛于下午1点同时进行。当中以73分排榜首的鹿岛鹿角，主场斗下游球队横滨水手；落后1分排次席的柏雷素尔，就对第6位的町田泽维亚，两场冠军争夺战肯定斗得精彩。
安东尼 vs 拉舒福特
深夜3点半就有贝迪斯对巴塞隆拿的好戏。主队的攻击核心安东尼马菲奥斯停赛期满复出，赶及与效力巴塞的前队友拉舒福特交手。两位曼联弃将俱在西甲重生，今仗料有一番恶斗。
曼联周一斗狼队
周日的重量级剧码不多，最注目就是意甲拿玻里主场对祖云达斯。主队于联赛2连胜后，目前排积分榜第2位，可是祖记最近亦回勇，近8场所有比赛不败收录5胜3和，大战味浓。而皇家马德里就会在西甲主场对愓尔达，主队锋将基利安麦巴比最近入球停不了，刚周仗中赢毕尔包时梅开二，今仗再以士哥为目标。
值得一提，曼联到周一深夜才出战，作客以2分排包尾的狼队。红魔最近对中下游球队经常失分，中后场经常出现突然不集中的问题，今仗随时遇上难题。
本周末精选直播赛事
周六
开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播
下午1:00 日职 鹿岛鹿角 对 横滨水手 TVB myTV Super
下午1:00 日职 柏雷素尔 对 町田泽维亚 TVB myTV Super
晚上8:30 英超 阿士东维拉 对 阿仙奴 Viu 96、Now621、611台
晚上10:30 德甲 史特加 对 拜仁慕尼黑 Now643台
晚上11:00 英超 曼城 对 新特兰 Now621台
晚上11:00 英超 热刺 对 宾福特 Now623台
晚上11:00 英超 般尼茅夫 对 车路士 Now622台
深夜1:00 意甲 国际米兰 对 科木 Now638台
深夜1:30 英超 列斯联 对 利物浦 Now621、611台
深夜1:30 西甲 贝迪斯 对 巴塞隆拿 Now632台
周日
开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播
晚上10:00 英超 白礼顿 对 韦斯咸 Now621台
深夜0:30 英超 富咸 对 水晶宫 Now621台
深夜0:30 德甲 多蒙特 对 贺芬咸 Now639台
深夜3:45 意甲 拿玻里 对 祖云达斯 Now638台
深夜4:00 西甲 皇家马德里 对 切尔达 Now632台
周一
开赛时间(香港时间) 赛事 对赛 直播
深夜3:45 意甲 拖连奴 对 AC米兰 Now638台
深夜4:00 英超 狼队 对 曼联 Now621、611台