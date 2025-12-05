韩职│FC首尔宣布连格约满离队 下周三上演告别赛 离开为寻求新挑战

FC首尔周五在官方社交媒体宣布，阵中英格兰锋将兼队长连格(Jesse Lingard)月底合约完结后，将会离开球队，结束2年韩职生涯。会方表示一直与连格商讨续约，但连格决定寻求新挑战，所以尊重他的决定，这名32岁前曼联球员亦指这是不容易的决定，并透露下周三(10日)主场对墨尔本城的亚冠精英杯，是其告别战。

2年合约将届满

连格于2024年2月以自由身加盟FC首尔，至今代表球会于各赛事上阵66场，取得18球10助攻，包括今季40场贡献12个入球和7次助攻，他在上季中开始更接过队长臂章。此子与FC首尔的2年合约，于今季完结后届满，如今决定约满后离开，球会在声明中给予他高度评价：「过去2年间，连格作为韩职历史上身价和知名度最高的球员，展现出独特的影响力。他不仅大幅提升了FC首尔的赛场表现，还显著增强了球会的品牌价值与行业地位，更成为既能代表球队，又能象征整个韩职的标志性球员，创造了历史。」

离队寻求新挑战

FC首尔还透露，他们曾真诚和长时间与连格倾谈，尝试游说他留队更耐，但他已作出决定。再者考虑到连格过去两年对球队的无私奉献，以及他的级数及地位，所以尊重他的决定。连格亦在社交媒体感谢首硬：「与FC首尔进行积极的讨论后，我们达成协议，我在今季完结后离队，最后一场比赛于12月10日举行。这不是容易的决定，我在南韩的日子实在难以置信，无论是足球、气氛和热刺都是顶级，我不会忘记在球会的这段日子。感谢FC首尔、队友、教练团和所有人的信任。」

有传或转战美职

下周三亚冠精英杯FC首尔主场对墨尔本城，将是这名32岁前曼联锋将的告别战。此子下一站仍未确定，但有传会转战美职。

连格在IG宣布离队的消息。连格IG截图

连格至今为FC首尔上阵66场，取得18球10助攻。美联社

