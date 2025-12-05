英超│曼联突然失去主场威力 4连捷变2场不胜 守将马沙拉奥：好难受﹗

周四英超快车，曼联在奥脱福球场被韦斯咸逼和1:1，连同上次0:1不敌爱华顿，近2轮主场联赛仅得1和1负，与之前4连捷的走势截然不同，突然失去地头威力。该队守将马沙拉奥和达洛治不约而同表示，要反思为何在主场表现不济，前者更指感觉「好难受」﹗

季初主场劲作客差

曼联今季初一直是主场劲作客差，首轮主场斗阿仙奴赢形势输0:1后，之后4轮地头布阵悉数奏捷，分别击败般尼、车路士、新特兰和白礼顿。同期作客成绩就惨不忍睹，英超头3次远征分别不敌曼城和宾福特，以及赛和富咸。

近2轮主场联赛1和1负

然而主客成力最近恰巧相反，连续2次于奥脱福球场出击不胜，只有1和1负，包括大部份时间踢多1人下以0:1不敌爱华顿。相反作客就4场不败，赢利物浦及新特兰，又赛和诺定咸森林和热刺。对此葡萄牙守将返达洛治表示：「我们需要更好地控制比赛，尤其在奥脱福球场。入波后我们不能那样急躁，球队在控球方面有点松懈。」

马沙拉奥：连续2次主场失分好难受﹗

而马沙拉奥更指今场由赢变和好难受：「今场的感觉就像输波一样，因为连续第2次在主场失分。这种感觉真的很难受，由赢变和，很难找到任何积极的元素。是我们球员本身，令到自己失望。」