Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│明奈又坐足90分钟板凳 艾摩廉大笑避谈原因

足球世界
更新时间：14:28 2025-12-05 HKT
发布时间：14:28 2025-12-05 HKT

曼联在周四英超主场1:1被韦斯咸逼和，赛后其中一个焦点是中场新星明奈(Kobbie Mainoo)再次坐足90分钟板凳，今季联赛第4次进入大军名单却没有出场机会。今仗红魔于83分钟被追和后仅余1个换人名额，鲁宾艾摩廉宁愿再换守将，都没有让中前场的明奈出场，球迷和媒体都质疑前者的决定，艾帅被问及此事仅大笑，避谈原因。

5个换人名额换入4名守将

今场曼联于半场作出第一次调动，由中坚约罗入替有黄牌在身的艾登希云。68分钟第2个调动，左翼卫柏德列多古换走同位置的达洛治。到78分钟，鲁宾艾摩顿一口气换2人，由防守中场曼纽尔乌加迪和锋将美臣蒙特，代替马菲奥斯根夏及约舒亚舒克斯。球队于83分钟被追平，当时后备席有门将比恩迪、被冷待的左闸马拉西亚、中坚利辛度马天尼斯、中场明奈和18岁年轻翼锋拿斯。

明奈第4次坐足90分钟板凳

红魔急需入球赢波，但艾摩廉于88分钟最后一次换人，居然以马天尼斯入替左中坚劳基梳尔，属同位置的调动，没有换入攻强于守的中场明奈。后者最终坐足90分钟板凳，今季英超第4次进入大军名单而没有出场，联赛仅9次后备上阵，合共只获171分钟的出场时间。

艾摩廉没正面回应弃用明奈

球迷和媒体对艾摩廉的最后一次换人决定大惑不解，有记者赛后直接问他为何不派进攻球员出场时，他反问有那位球员选择。当记者回应明奈时，艾摩廉只以笑声回应，没有正面回答。据报明奈对自己在曼联的处境深心不满，希望在1月转会窗重开后，以借用身份离队。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
21小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
6小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
8小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:17
湾仔8旬妇由外佣陪同买餸挨旅巴撞卷车底亡 62岁司机涉危驾被捕
突发
3小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
21小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
13小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
20小时前