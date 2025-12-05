英超│明奈又坐足90分钟板凳 艾摩廉大笑避谈原因

曼联在周四英超主场1:1被韦斯咸逼和，赛后其中一个焦点是中场新星明奈(Kobbie Mainoo)再次坐足90分钟板凳，今季联赛第4次进入大军名单却没有出场机会。今仗红魔于83分钟被追和后仅余1个换人名额，鲁宾艾摩廉宁愿再换守将，都没有让中前场的明奈出场，球迷和媒体都质疑前者的决定，艾帅被问及此事仅大笑，避谈原因。

5个换人名额换入4名守将

今场曼联于半场作出第一次调动，由中坚约罗入替有黄牌在身的艾登希云。68分钟第2个调动，左翼卫柏德列多古换走同位置的达洛治。到78分钟，鲁宾艾摩顿一口气换2人，由防守中场曼纽尔乌加迪和锋将美臣蒙特，代替马菲奥斯根夏及约舒亚舒克斯。球队于83分钟被追平，当时后备席有门将比恩迪、被冷待的左闸马拉西亚、中坚利辛度马天尼斯、中场明奈和18岁年轻翼锋拿斯。

明奈第4次坐足90分钟板凳

红魔急需入球赢波，但艾摩廉于88分钟最后一次换人，居然以马天尼斯入替左中坚劳基梳尔，属同位置的调动，没有换入攻强于守的中场明奈。后者最终坐足90分钟板凳，今季英超第4次进入大军名单而没有出场，联赛仅9次后备上阵，合共只获171分钟的出场时间。

艾摩廉没正面回应弃用明奈

球迷和媒体对艾摩廉的最后一次换人决定大惑不解，有记者赛后直接问他为何不派进攻球员出场时，他反问有那位球员选择。当记者回应明奈时，艾摩廉只以笑声回应，没有正面回答。据报明奈对自己在曼联的处境深心不满，希望在1月转会窗重开后，以借用身份离队。