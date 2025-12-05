Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜艾摩廉认入球后失控 坚尼狠批欠质素：对这队曼联没信任

曼联今晨于英超以1：1被韦斯咸逼和，错失升上第5位的机会。名宿坚尼赛后狠批球队欠缺质素和强度，「对这队曼联没有信任」。

艾摩廉：入球后无法保持控球

曼联领先1球下被韦斯咸逼和，领队鲁宾艾摩廉赛后承认球队失去控制：「球队表现有好的时刻，但在入球后有点失去控制，我们应该在入第一球后，好好结束比赛。比赛原本在我们的掌控之中，而任何死球都有机会制造麻烦。我们在入球后无法保持控球。」曼联在77分钟换入乌加迪和美臣蒙特，换走根夏和舒克斯；曼联在84分钟被扳平。就著换人，艾摩廉表示：「这不是借口，球员换了但我们知道该做些什么。我们需要结束比赛。」

曼联于84分钟被韦斯咸扳平。路透社
曼联错失升第5位的机会。路透社
艾摩廉承认球队在入波后失控。路透社
坚尼：被换球员似赢冠军

至于坚尼则狠批曼联：「曼联作出换人调动，他们可以这样做。但我看到球员离场时，好像是赢了冠军！你不能放松，每个球员都获得站立欢送，这间球会的标准在哪里？赢到3：0才放松吧。」除了今场，坚尼认为过去几场曼联的表现都非常不济：「过去3、4场，是好好总结了曼联，球队缺乏质素和强度，两球领先水晶宫后，防守就似酒吧球队。有机会完成任务之际，他们又似惧怕。面对护级队和十人应战爱华顿，如果这样都无法应对，你如何面对联赛榜上游球队？」

曼联下一场将面对榜尾的狼队，后者仍未在今季英超开斋。坚尼表示：「他们下场对手是狼队，这是英超我见过最差的球队，看看吧。」但坚尼对于这支曼联的信心并不大：「寻找赢波的方法，取得成绩，不可能比去季差吧。防守和中场，均是最大的问题。我不能相信这支曼联，能够取得成绩。」

