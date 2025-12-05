Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯｜决赛周今晚深夜抽签 葡萄牙主帅马天尼斯：英格兰是大热

足球世界
更新时间：06:47 2025-12-05 HKT
发布时间：06:47 2025-12-05 HKT

世界杯决赛周抽签仪式，将于美国东岸时间12月5日中午12时正开始。英格兰于欧洲区外围赛表现完美，8战全胜零失球，葡萄牙主帅马天尼斯认为对手「有所有夺冠需要的特质」。

马天尼斯盛赞英军由教练到球员，都具备冠军特质：「你有在最高水平舞台执教过的教练，他曾带领车路士赢得欧联。我一直认为，球会比赛是让球员好好准备为国效力的地方。英格兰拥有的球员，受惠于英超高强度的比赛，以及在欧联等经历。成果、材料也齐全，英格兰的确是热门之一。」

英格兰于外围赛8战全胜零失球。路透社
马天尼斯认为英格兰是明年世界杯大热。路透社
马天尼斯盛赞杜曹在最高水平舞台执教过。路透社
点名6队可与英格兰匹敌

谈及「热门群组」，马天尼斯点名几支能够与英格兰匹敌的球队：「阿根廷和巴西均具竞争力。欧洲方面，德国在拿高士文执教下有很多进步。意大利，如果他们在附加赛晋级，将有能力走得很远。另外还有法国和西班牙，世界排名前列、有辉煌的历史，以及对于国家队有信念。」

抽签香港时间今晚深夜1时举行

2026世界杯决赛周抽签将于华盛顿举行，仪式由当地时间12月5日中午12时举行，即香港时间12月6日凌晨1时。

