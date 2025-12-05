英超｜祖达29岁冥寿 利物浦致意：我们永远的20号

2025年12月4日，本是迪亚高祖达（Diogo Jota）的29岁生日。但这名利物浦球星于7月因交通意外离世，球会在他29言冥寿的这一天，于社交媒体致意：「永在我心，我们永远的20号。」

手捧英超杯、腰缠葡萄牙国旗画像

利物浦于社交媒体上载一张祖达手捧英超奖杯、腰缠葡萄牙国旗的画像，图片上写道「永恒的，我们的20号」。帖文的文字感人：

「今天，如同每一天，我们怀念迪亚高祖达，这本是他的29岁生日。」

「我们所有的爱、思念与祈祷，依然与他的妻子露特、他的孩子、父母及所有家人和朋友同在，只与其胞弟安德雷的家人同在。」

「永远在我们心中，永远的20号。」

利物浦于社交媒体向祖达致意。X截图

祖达永远在利物浦上下心中。路透社

祖达于7月因车祸逝世。路透社

祖达于今年7月与胞弟安德雷（Andre Silva）于西班牙发生车祸不幸身亡，利物浦其后宣布将其20号球衣永久退役。领队史洛特早前表示球队仍然受到祖达离世影响，但不会以这名葡萄牙球员作为球队表示不济的借口。利物浦各项赛事近14场战绩为4胜1和9负，日前于英超以1：1逼和新特兰。利物浦之后3役对手是英超作客列斯联、欧联作客国际米兰和英超主场迎战白礼顿。