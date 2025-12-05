Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜祖达29岁冥寿 利物浦致意：我们永远的20号

足球世界
更新时间：06:46 2025-12-05 HKT
发布时间：06:46 2025-12-05 HKT

2025年12月4日，本是迪亚高祖达（Diogo Jota）的29岁生日。但这名利物浦球星于7月因交通意外离世，球会在他29言冥寿的这一天，于社交媒体致意：「永在我心，我们永远的20号。」

手捧英超杯、腰缠葡萄牙国旗画像

利物浦于社交媒体上载一张祖达手捧英超奖杯、腰缠葡萄牙国旗的画像，图片上写道「永恒的，我们的20号」。帖文的文字感人：

「今天，如同每一天，我们怀念迪亚高祖达，这本是他的29岁生日。」
「我们所有的爱、思念与祈祷，依然与他的妻子露特、他的孩子、父母及所有家人和朋友同在，只与其胞弟安德雷的家人同在。」
「永远在我们心中，永远的20号。」

利物浦于社交媒体向祖达致意。X截图
利物浦于社交媒体向祖达致意。X截图
祖达永远在利物浦上下心中。路透社
祖达永远在利物浦上下心中。路透社
祖达于7月因车祸逝世。路透社
祖达于7月因车祸逝世。路透社

祖达于今年7月与胞弟安德雷（Andre Silva）于西班牙发生车祸不幸身亡，利物浦其后宣布将其20号球衣永久退役。领队史洛特早前表示球队仍然受到祖达离世影响，但不会以这名葡萄牙球员作为球队表示不济的借口。利物浦各项赛事近14场战绩为4胜1和9负，日前于英超以1：1逼和新特兰。利物浦之后3役对手是英超作客列斯联、欧联作客国际米兰和英超主场迎战白礼顿。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
13小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近7位数捐款
突发
5小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
12小时前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
8小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
13小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
22小时前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
13小时前