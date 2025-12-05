西甲｜阿诺特腿伤料需休养两个月 错过欧联斗曼城

今季由利物浦转投皇家马德里的阿历山大阿诺特（Trent Alexander-Arnold），昨日贡献首个西甲助攻的同时收到坏消息。于昨日击败毕尔包一役伤出的他，据报将要长唞2个月。

季初已因伤唞6周

阿诺特今季受伤患困扰，各项赛事只上阵11场；他于9月20日10月尾、有大约6周时间均因大腿后肌的伤势休养，到11月4日欧联作客倒戈利物浦一役，才后备落场复出，踢了9分钟。这名英格兰守将之后一场再次后备上阵踢7分钟，及后3场均正选上阵兼踢足全场。

阿诺特昨日贡献首个西甲助攻。路透社

阿诺特同一场于55分钟伤出。法新社

阿诺特预计需要长唞两个月。美联社

昨日以3：0击败毕尔包一役，阿诺特再次获派正选上阵，并于7分钟贡献他在西甲的首次助攻，助球队打开纪录；之后42分钟皇马扩大比数的入球，他的传送亦成间接助攻。可是，他于55分钟由伤退下火线。皇马赛后发表阿诺特的医疗报告，指其左腿股四头肌的股直肌有损伤。《BBC》引述消息指，估计阿诺特将需要休养两个月。皇马目前于西甲排次席，落后榜首的巴塞隆拿1分。欧联方面，「银河舰队」暂列第5位，下一场的对手是曼城。