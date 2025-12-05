英超｜曼联1：1赛和韦斯咸排第8 落后第4位车路士2分
更新时间：06:31 2025-12-05 HKT
曼联今晨英超主场斗韦斯咸，被对手以1：1逼和。曼联错失升上第5位的机会，赛后以22分排第8，落后第4位的车路士2分。
上半场最有威胁埋门出现在28分钟，曼联的阿密特迪亚路右路落底线，约舒亚舒克斯大腿撞射，被韦斯咸守将、倒戈的云比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）门前头槌护空门。紧接马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）倒挂被挡，般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）窝利补射仅仅斜出。两军半场互无纪录。
达洛治助曼联开纪录
曼联于下半场58分钟打破僵局，卡斯米路（Casemiro）接应阿密特的横传施射，被敌方守将挡到改变方向，皮球落在禁区内的达洛治（Diogo Dalot）的脚下，他一控一射破网。韦斯咸于84分钟扳平，一次右路角球，查洛保云头槌攻门被马沙拉奥白界前护空门，但皮球落在苏加图马加沙（Soungoutou Magassa）脚下，他轻松射地波补中，是他加盟韦斯咸后首个入球。
最终两军以1：1言和。曼联错过升上第5位的机会，赛后以6胜4和4负得22分排在第8位，落后第4位的车路士2分，落后榜首的阿仙奴11分。韦斯咸则以3胜3和8负得12分，排在第18位。
