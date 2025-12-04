港超联｜宏福苑大火后港超联复赛 古度拉关键1球助高力北区1:1逼和大埔

大埔宏福苑上周发生五级大火，造成过百人死伤，上周的港超赛事亦宣布延后举行。今日进行高力北区主场对大埔的补赛，今场的收益亦会捐助给灾民，球员们都有戴上黑纱作赛，并在赛前为宏福苑大火遇难者默哀一分钟。最终大埔先有陈肇钧为球队先开记录，但不久即被古度拉门前烫射追平，最终北区1:1逼和大埔。

北区主场恶斗大埔 古道拉射入扳平入球1:1逼和大埔

北区今日在北区运动场主场迎战大埔，一开波双方就已经攻势不断，4分钟大埔先有添姆高夫斯禁区外远射，但被北区门将李瀚灏扑出，随后大埔再有27分钟再有伊高沙托尼趁对手解围大远尝试攻门，可惜偏出，28分钟北区开出罚球造成门前混战，格兰特门前烫射但被谢家荣扑出，之后北区虽有制造不少机会，但都无功而还。

但下半场风云变色，易边后51分钟陈肇钧接应费兰度左路传中，远柱铲射破网，为大埔领先1:0，但其后北区立即作出回应，57分钟艾路保利达禁区顶直传，古度拉杀入禁区接应烫射破网，为北区追平1:1，随后北区继续不断制造攻势，59分钟格兰特劲射，但被谢家荣拦出，古度拉后上补射可惜高出，到76分钟，艾路保利达主射罚球仅中楣弹出。最终以高力北区1:1逼和大埔。

坚sir：现在没有事情比宏福苑重要

大埔主教练李志坚赛后表示日常用作操练的广福球场因宏福苑大火而未能使用，球队亦有另觅地点作操练，但他也直言没有事情比宏福苑的事情重要，坚sir一度哽咽表示：「我哋系大埔，我自己都住咗20几年，所有嘅人和事都好近，即系我谂我哋面对工作，先应付咗自己嘅嘢。」大埔之后在周日亦会作客港会，当日大埔和港会合作举行足球同乐日，邀请受灾儿童免费观赛和送礼，为此李志坚亦特意感谢港会的帮助。