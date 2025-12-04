大埔球迷以足球疗愈社区创伤 球迷表示：大埔球队，可以令到大埔的人一齐睇波

港超联赛今天（周四）下午上演大埔足球队作客北区的补赛，在非传统赛事时段仍吸引613名球迷涌入球场，客军球迷区更全数满座。球队最终与北区1:1握手言和，各取一分。但场外展现的社区凝聚力，远比一分积分更为珍贵。

即使居住在北区，但球迷李生追随大埔已近七载，凡有赛事必尽量到场，上次亚冠2比赛，他更加前往澳洲支持爱队。问及为何在周四下午特别赴会，他沉默片刻后坦言：「过去发生的事，就算喺澳洲睇新闻，见到头条都会好心痛。」如今他经过相关地点仍会刻意绕道。李生认为足球队大埔嘅意义是：「我觉得是团结，可以令到大埔的人一齐睇波。」

追随大埔十几年的蔡先生直言，此战意义重大，所以特别请假到场支持。他解释：「始终大埔在遇到那场灾难之后，（球队）第一次回来本地赛事，其实我都需要来做一些表态、支持球队也好、社区也好，我觉得都值得请假来。 」自球队升班起支持至今的资深球迷张先生表示球队对大埔相当重要，他和一众球迷都支持大埔十余年，球队成为凝聚社区和居民的一个连结：「(球队)凝聚到整个社区，一定要有这支球队。就算他之前降班去甲组，或者去哪里，我都照样会去睇。」

记者、摄影：廖伟业