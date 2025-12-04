Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔球迷以足球疗愈社区创伤 球迷表示：大埔球队，可以令到大埔的人一齐睇波

足球世界
更新时间：19:10 2025-12-04 HKT
发布时间：19:10 2025-12-04 HKT

港超联赛今天（周四）下午上演大埔足球队作客北区的补赛，在非传统赛事时段仍吸引613名球迷涌入球场，客军球迷区更全数满座。球队最终与北区1:1握手言和，各取一分。但场外展现的社区凝聚力，远比一分积分更为珍贵。

即使居住在北区，但球迷李生追随大埔已近七载，凡有赛事必尽量到场，上次亚冠2比赛，他更加前往澳洲支持爱队。问及为何在周四下午特别赴会，他沉默片刻后坦言：「过去发生的事，就算喺澳洲睇新闻，见到头条都会好心痛。」如今他经过相关地点仍会刻意绕道。李生认为足球队大埔嘅意义是：「我觉得是团结，可以令到大埔的人一齐睇波。」

追随大埔十几年的蔡先生直言，此战意义重大，所以特别请假到场支持。他解释：「始终大埔在遇到那场灾难之后，（球队）第一次回来本地赛事，其实我都需要来做一些表态、支持球队也好、社区也好，我觉得都值得请假来。 」自球队升班起支持至今的资深球迷张先生表示球队对大埔相当重要，他和一众球迷都支持大埔十余年，球队成为凝聚社区和居民的一个连结：「(球队)凝聚到整个社区，一定要有这支球队。就算他之前降班去甲组，或者去哪里，我都照样会去睇。」

记者、摄影：廖伟业

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
6小时前
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
9小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
01:46
宏福苑五级火｜麦美娟：每户灾民生活津贴由5万元增至10万元 将研居民长期居住问题
社会
1小时前
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
8小时前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
11小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
13小时前
蔡少芬跟圈中好闺密合体现身石门  59岁前港姐冠军未婚未育身材大走样？激现水桶腰惹热议
蔡少芬跟圈中好闺密合体现身石门  59岁前港姐冠军未婚未育身材大走样？激现水桶腰惹热议
影视圈
4小时前
火灾后享乐惹公审 港爸妈带子女玩乐被批无同理心 网民：日子总要过都有错？｜Juicy叮
火灾后享乐惹公审 港爸妈带子女玩乐被批无同理心 网民吁停「情绪勒索」：日子总要过都有错？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
AEON $12店全场半价！日常杂货/清洁用品/文具/玩具精品$6起 1店限定网民大惊：又执一间
AEON $12店全场半价！日常杂货/清洁用品/文具/玩具精品$6起 1店限定网民大惊：又执一间
生活百科
6小时前