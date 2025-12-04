Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│巴塞隆拿未必买断拉舒福特 嫌佢逼抢力度低+人工高

足球世界
更新时间：18:29 2025-12-04 HKT
今季以借将身分从曼联转投巴塞隆拿的拉舒福特，虽然在巴塞脱胎换骨，成功重振一度沉寂的职业生涯。然而，尽管他在场上交足功课，但巴塞认为他在前场逼抢力度不足，加上薪酬高昂，对是否以3000万欧罗买断他，仍然悬而未决。

拉舒福特交出6入球9助攻

在拉芬夏比洛尼因伤缺阵长达两个月期间，拉舒福特临危受命，并迅速抓紧机会，在主帅费历克的麾下奠定主力位置。他凭借出色的盘带突破和创造力，在进攻端屡屡制造威胁，并将其转化为亮丽的数据，19场各赛事收录6入球9助攻，其表现深得队友及教练组赞赏，普遍认为他已找回昔日顶级射手的风采。

两大因素令巴塞犹豫

然而西班牙记者Alfredo Martinez透露，福仔要「坐正」成为鲁营球场的永久一员，仍然困难重重。消息人士指，巴塞因两方面因素而犹豫不决，首次球会内部有声音认为其前场逼抢力度不足，未能完全贯彻费历克的高强度压迫战术理念。而其高昂的薪酬，亦令财政问题未完全解除的巴塞，未敢轻言作出行动。

巴塞已物色其他球员

据报，巴塞已未雨绸缪，开始在市场上物色其他年轻边路球员作为后备方案，以防最终放弃买断福仔。里昂的20岁比利时小将科芬拿、科隆的19岁德国新星马拉，以及效力RB莱比锡的挪威天才边锋努萨，均已进入巴塞的观察名单。

