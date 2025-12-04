英超│曼联今晚赢韦斯咸即上第5 艾摩廉认一周一赛 要争欧联席位

周中英超快车最后一仗今晚(5日)上演，曼联主场迎战韦斯咸，主队如果全取3分，就会升到第5位，挑战欧联区。红魔领队鲁宾艾摩廉矢言，在球队今季仅一周一赛的情况下，应该要取得欧联席位，如果真的升到前5位，之后就要想办法保住位置。(Now621、611台周五凌晨4:00直播)

赢波升上第5位

曼联目前以21分排第9位，比第5、6位的水晶宫同新特兰少2分，落后第4位的车路士3分，他们如果在今晚快车击败韦斯咸，就会压过水晶宫升到第5位，今季首次跻身前5位，挑战欧联区。鲁宾艾摩廉周三出席赛前记者会指，欧联席位是最低消费：「每周只踢一场比赛，你就要去争联欧联资格。看看积分榜，大家只差2分，一周时间，一切都会改变，所以我目前的做法，就是关注下一场比赛，逐步逐步来。」

一周一赛要争欧联席位

这名葡萄牙少帅续指，如果真的上到前5位，就要想办法保住位置：「我希望一直可以保持这位置附近，其他就之后再努力。」