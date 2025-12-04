Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联今晚赢韦斯咸即上第5 艾摩廉认一周一赛 要争欧联席位

足球世界
更新时间：16:23 2025-12-04 HKT
发布时间：16:23 2025-12-04 HKT

周中英超快车最后一仗今晚(5日)上演，曼联主场迎战韦斯咸，主队如果全取3分，就会升到第5位，挑战欧联区。红魔领队鲁宾艾摩廉矢言，在球队今季仅一周一赛的情况下，应该要取得欧联席位，如果真的升到前5位，之后就要想办法保住位置。(Now621、611台周五凌晨4:00直播)

赢波升上第5位

曼联目前以21分排第9位，比第5、6位的水晶宫同新特兰少2分，落后第4位的车路士3分，他们如果在今晚快车击败韦斯咸，就会压过水晶宫升到第5位，今季首次跻身前5位，挑战欧联区。鲁宾艾摩廉周三出席赛前记者会指，欧联席位是最低消费：「每周只踢一场比赛，你就要去争联欧联资格。看看积分榜，大家只差2分，一周时间，一切都会改变，所以我目前的做法，就是关注下一场比赛，逐步逐步来。」

一周一赛要争欧联席位

这名葡萄牙少帅续指，如果真的上到前5位，就要想办法保住位置：「我希望一直可以保持这位置附近，其他就之后再努力。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
00:50
为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
大埔宏福苑五级火｜5纸皮石工友罹难 女工拍下最后画面 浓烟灌31楼走廊：快啲走！
突发
10小时前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
8小时前
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
全港最平酒楼孖宝？$22任拣点心+猪骨粥/皮蛋粥 惟2点引网民热议
饮食
23小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
2025-12-03 12:39 HKT
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
佘诗曼为身后事做好准备 早已立下遗嘱：唔想浪费咗毕生积蓄 历尽生离死别珍惜眼前人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
大埔宏福苑五级火｜港女收亡母「最后礼物」 苹果/栗子隐含这寓意：她连告别都用最温暖的方式
生活百科
2025-12-03 14:53 HKT
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖
保健养生
8小时前