英超│阿士东维拉4:3白礼顿 艾马利领军升上第3 未来5轮4对「Big6」

周三英超快车，阿士东维拉作客白礼顿克服落后2球的劣势，最终赢4:3，升上积分榜第3位。该队领队艾马利以62场胜仗，成为维拉队史在英超赢波次数最多的领队，不过他在未来5轮联赛将会面对巨大考验，将会4次与「Big6」球队交手，包括周六主场硬撼旧将、榜首的阿仙奴。

维拉英超4连胜升上第3位

维拉今场造访白礼顿，被敌卫云赫基先开纪录，加上守将柏奥托利斯摆乌龙，29分钟落后0:2。幸好球队站稳阵脚后反客为主，由射手奥尼屈坚斯连入2球，半场已追和2:2。他们于换边后有中场阿马度奥拿拿头槌建功，锋将唐耶尔马伦又有收获，最终4:3击败白礼顿。连同今仗，维拉在各赛事6连胜，包括英超连赢4场，14轮累积27分，压过车路士升上第3位。

艾马利破队史英超赢波纪录

而领队艾马利亦改写维拉历史，今场是他入主后带队赢得的第62场英超，1场之差超越两大名帅佳哥利和马田奥尼尔，成为队史在英超赢波次数最多的领队。他矢言联赛排名证明他们的努力：「积分榜对我们来说非常重要。我们知道有多困难。我们需要努力拚搏，拿出最佳表现。感谢球迷的支持和球员努力，才能在落后2球下反胜。」

维拉未来5轮4对「Big6」

不过紧接下来的圣诞快车，才是对艾马利的最大考验。维拉周六就要在英超主场硬撼阿仙奴，到本月31日又要作客再对后者，其间3轮联赛又要在地头斗曼联，以及造访车路士，未来5轮4对「Big6」球队，艾马利矢言：「我们知道在英超与强队交手，有多么艰难。身后的球队会为我们带来很大压力，周六主场迎战阿仙奴，我们要保持谦逊，踢出最好的比赛。」

维拉未来5轮英超赛程

日期 赛事

06-12 阿仙奴(主)

14-12 韦斯咸(客)

21-12 曼联(主)

27-12 车路士(客)

30-12 阿仙奴(客)