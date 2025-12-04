巴甲│尼马带伤演帽子戏法 3年半首次戴帽 领山度士赢波走出降班区│有入球片

周三巴甲，带著膝伤出战的尼马(Neymar)踢出近年代表作，大演帽子戏法带领山度士作客3:0击败青年人，取得关键的护级3分，在尚余1轮下暂时脱离降班区。今次是尼马自2022年4月以来首次戴帽，为母会贡献自己的所有力量。

尼马无视膝伤披甲

33岁的尼马在去月中弄伤左膝，消息指他需要在季尾接受关节镜手术根治半月板的问题，但由于其母会山度士陷入降班危机，这名前巴西国脚无视医生提早收咧的要求，一直带伤出战。此子今场继续披甲，并在下半场56分钟起，17分钟内连入3球，包括射入一个12码，领军3蛋赠青年人。

17分钟入3球

尼马完成帽子戏法，83分钟功成身退被换走，全场除3个入球外，还有2次关键传球、5次长传、2次过人和2次夺回控球权，为母会贡献所有力量。而今次是他逾3年半以来首次戴帽，对上一次单场入3球是2022年4月，当时他在法甲巴黎圣日耳门作客6:1大胜克莱蒙特时，为客军大演帽子戏法。

山度士升上14位

而山度士取得关键3分后，37轮巴甲累积44分，脱离降班区升上第14位，比护级线、17位的维多利亚多2分。山度士尾轮将会主场对高士路，赢波肯定可以护级，就算和波亦大有机会逃出生天。

尼马在赛后用绷带包实左膝。法新社

尼马一直带伤出战，每次比赛后都会冰敷左膝。法新社