英超│阿仙奴又零封赢波 后防伤兵潮有奇兵帮手 宾韦特第2次正选交顶级表现

阿仙奴在周三英超快车主场2:0击败宾福特，本季联赛第8次于无失球的情况下取胜，比率达到80%。更难能可贵的是，枪手近期面对后防伤兵潮，今仗再有中坚基斯甸摩斯基拿伤出，右闸祖利安添巴又轮休先任后备，幸好有奇兵帮手，第2次正选出场的宾韦特(Ben White)交出6次抢断、6次解围的顶级表现，还有1记助攻，成为比赛最佳球员。

宾韦特今季英超第2次正选

今场阿仙奴对比刚轮英超赛和车路士，正选阵容共作出3个变动，包括让右闸祖利安添巴轮休，由本季英超第2次正选的宾韦特顶替其位置。然而在一对正选中坚威廉沙列巴和加比尔马加希斯俱养伤下，摩斯基拿今仗于44分钟又伤出，要由添巴入替客串，幸好一条副选防线仍然保持不失，兵工厂得以靠米基尔马连奴和布卡约沙卡各入一球赢2:0。

不失球赢波比率达80%

阿仙奴今季英超第8次于不失球的情况下赢波，占10场胜仗中80%，成为队史联赛零封胜率最高的赛季。该队领队阿迪达矢言最开心是球队在伤兵潮下仍然做到不失球：「在我们伤兵满营下做到，特别重要。我们失去了沙列巴、马加希斯，今场又失去摩斯基拿，这确实是一个持战，但宾韦特今天非常出色。只要有机会，每个人都能发挥出色。在需要的时候总有人挺身而出，这是最重要的一点。」

宾韦特做最佳球员

事实上宾韦特的表现，完全不似久疏战阵。他今场贡献6次抢断和赢得10次对抗，都是全场最高，6次解围亦属全队之最，进攻端还有4次射中、2次关键传球，其中一次转化成助攻，赛和当选最佳球员。此子矢言枪手很多后备球员都有正选的实力：「有些球员在其他球队可能是正选，但在这里可能连1分钟的出场时间都没有。我今季的上阵时间不多，因为队友们的表现都非常出色。我认为关键是支持所有人，无论那一位出场都要团结一致，一但获得机会就要全力以赴。」